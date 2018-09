Svijet čarobnjaštva koji znate, ali priča koju još ne poznajete

Warner Bros. Pictures i J.K. Rowling nam donose finalni trailer drugog dijela čarobnjačkog svijeta: 'Čudesne zvijeri: Grindelwaldova zlodjela'.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Na kraju prvog filma, 'Čudesne zvijeri i gdje ih naći', MACUSA (Magical Congress of the United States of America) ulovi moćnog čarobnjaka tame Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp). Međutim, Grindelwald uspjeva pobjeći i započne s okupljanjem svojih sljedbenika. U pokušaju da spriječi Grindelwaldove planove, Albus Dumbledore (Jude Law) zatražit će pomoć bivšeg učenika Newta Scamandera (Eddie Redmayne), koji mu pristaje pomoći nesvjestan opasnosti kojoj se izlaže. U sve više podijeljenom čarobnjačkom svijetu, ljubav i odanost među najvjernijim prijateljima i obitelji bit će na kušnji.

Uz Eddieja Redmaynea u glavnim ulogama su: Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law i Johnny Depp. Uz njih ćemo gledati i Zoë Kravitz, Calluma Turnera, Claudiju Kim, Williama Nadylama, Kevina Guthriea, Carmen Ejogo te Poppy Corby-Tuech.

Režiju potpisuje David Yates, prema scenariju J.K. Rowling. Producenti su David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves i Lionel Wigram. 'Čudesne zvijeri: Grindelwaldova zlodjela', u distribuciji Blitza, u hrvatska kina stiže 15. studenog.

Tema: FILM