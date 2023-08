Svijet luduje za Taylor Swift: Prate je milijuni, koncerti su joj rasprodani, a zarada enormna

Turneja 'The eras' pjevačice Taylor Swift (33) od ožujka puni dvorane, karte se rasprodaju nenormalnom brzinom, a neki predviđaju da bi zaradom mogla prestići U2, Gunse i Eltona Johna, pisao je Wall Street Journal.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako se očekivanja obistine, Taylor bi bila prva žena na listi deset turneja s najvećom zaradom magazina Billboard. Sada se na njoj nalaze Roger Waters, Ed Sheeran, U2, Guns and Roses te dva puta Coldplay i Stonesi. Na prvom je mjestu Elton John, a najnoviji na listi je Harry Styles koji je turnejom 'Love on tour' zauzeo četvrto mjesto i tako izbacio AC/DC.

Foto: PROFIMEDIA

Taylor je karijeru započela u country glazbi još kao tinejdžerica, a sada je jedna od najuspješnijih glazbenica koja iz godine u godinu ruši rekorde. Iako mnogi s njom povezuju 'pjevanje o bivšim ljubavima', Taylor konstantno dokazuje da je njezina glazba zaista vrijedna slave koju ima.

Osvojila je 12 Grammyja, a srušila je rekorde na platformi Spotify kada je njezin album 'Midnights' postao najslušanijim u samo jedan dan nakon objave. Također, magazin Fortune da bi obožavatelji na ovoj turneji mogli potrošiti ukupno pet milijardi dolara

Foto: AUDE GUERRUCCI/Reuters/Pixsell

Mlada kantautorica zaradom, nagradama i rasprodanim kartama zasjenjuje i puno iskusnije kolege, poput pjevačice Beyonce, Rihanne i JLo. Naravno, prestiže i muške kolege, a turneja 'The Eras' vrlo vjerojatno će ju ponovo upisati u povijest. Ono što Taylor razlikuje od mnogih jest činjenica da piše sve svoje pjesme - ili u potpunosti sama, ili u suradnji. Uz nevjerojatan talent, što u glazbi, što u pisanju, mnogi smatraju da je tajna njezinog uspjeha to što neprestano mijenja svoj stil pjesama.

Tako će turneja 'The Eras' provesti obožavatelje kroz sve ere njezinog stvaralaštva: od countryja i njezinog prvog hita 'Tim McGraw' koji je otpjevala sa samo šesnaest godina, preko energičnih pop pjesama 'Look what you just made me do' i 'Shake it off' sve do novih melodičnih albuma 'Folklore' i 'Evermore' te povratka popu u albumu 'Midnights'.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Prvih pet zajedno je zaradilo 3.6 milijardi dolara

Taylor bi svojom godinu i pol dugom turnejom mogla premašiti nevjerojatan iznos od milijardu američkih dolara, čime bi zaradila 'samo' 60 milijuna više od Britanca Eltona Johna. Njegova je turneja 'Farewell Yellow Brick Road Tour' završila ranije ovaj mjesec u švedskoj metropoli, a ukupno je trajala tri godine. Spektakl koji je Elton priredio obožavateljima u Stockholmu 9. srpnja trebao se održati još u 2021., ali je pjevač morao uzeti pauzu u pandemijskim godinama. Tijekom velike turneje imao je čak 330 koncerata na koje je stiglo ukupno 6 milijuna obožavatelja.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Pjevaču je ovo bila zadnja turneja u karijeri, a nakon nje mu se ukupna zarada približila iznosu od dvije milijarde dolara.

Drugo mjesto na impresivnoj listi također je zauzeo Britanac, pjevač Ed Sheeran koji je 2019. prestigao grupu U2. Njegova je turneja 'Divide' započela 2017., iste godine kada je pjevač objavio hit 'Shape of you' koja je mjesecima punila top liste. Sheeran je u sklopu ove turneje nastupio 258 puta, privukao 8.9 milijuna obožavatelja i zaradio 776 milijuna dolara.

Foto: HANNAH MCKAY/PRESS ASSOCIATION

Za razliku od Eltona Johna, Sheeran je obišao sve kontinente. Također je jedan od rijetkih izvođača s ove liste koji je nastupio u Africi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Nešto manje od Sheerana na svojoj je turneji zaradila grupa U2. Predvođeni legendarnim Bonom, Irci su na veliku turneju krenuli 2009., po svijetu su putovali dvije godine, a njihova je zarada iznosila 736 milijuna dolara. Tada su postigli nevjerojatan uspjeh, bila je to prva turneja koja je prešla brojku od 700 milijuna. Zanimljivo, održali su 'samo' 110 koncerata, što je tri puta manje od trenutnog rekordera, a na koncerte je stiglo ukupno 7.3 milijuna obožavatelja.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Četvrto je mjesto tek nedavno zauzeo bivši član benda One Direction, Harry Styles. Svoju je dvije godine dugu turneju završio polovicom srpnja u susjednoj Italiji, a na 165 koncerata mu je stiglo ukupno 4.7 milijuna obožavatelja. Turneja 'Love on tour' najmlađem glazbeniku na listi donijela je 590 milijuna dolara. 2023. je bila posebno uspješna za još jednog Britanca s liste, čiji je album 'Harry's House' dobio Grammyja.

Foto: CHRISTOPHER PIKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Povratnička turneja legendarnih rockera Guns'N'Rosesa 'Not in This Lifetime... Tour' zauzela je peto mjesto sa samo šest milijuna dolara manjom zaradom od Harryja. Axl Rose, Slash i slavna postava na turneji su bili od 2016. do 2019., obišli su Sjevernu i Južnu Ameriku, Europu i Australiju. Zanimljivo, oni su jedini Amerikanci na ovoj listi, a privukli su 5.4 milijuna obožavatelja te odsvirali 158 koncerata.