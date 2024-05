Svjetska premijera filma 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' održana u Cannesu: 'Izuzetno ponosni!'

Svjetska premijera kratkometražnog igranog filma Čovjek koji nije mogao šutjeti redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića i producenata Katarine Prpić i Danijela Peka (Antitalent) održana je danas u dvorani kazališta Claude Debussy Filmskog festivala u Cannesu.

Svečanoj premijeri u Debussy dvorani prisustvovali su redatelj i scenarist Nejbojša Slijepčević, producenti Katarina Prpić i Danijel Pek (Antitalent), koproducentica Katya Trichkova, uz pridruženu producenticu Kristinu Samsarovu (Contrast Films, Bugarska), koproducentica Noëlle Lévénez (Les Films Norfolk, Francuska) i koproducent Boštjan Virc, uz Natašu Vugrinec (Studio Virc, Slovenija), te glumci Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš i montažer Tomislav Stojanović, direktor fotografije Gregor Božič, oblikovatelj zvuka Ivan Andreev te predstavnici Hrvatskog audiovizualnog centra na čelu s ravnateljem Chrisom Marcichem.

Foto: Remi LESUEUR

- Biti u službenoj konkurenciji Filmskog festivala u Cannesu je velika čast, ali i priznanje za dobro obavljen posao. Dok smo stvarali ovaj film, bili smo uvjereni da radimo nešto važno. Nebojšina redateljska vizija bila je tako jasno postavljena da je svaki autor i član ekipe mogao dati svoj maksimalan doprinos. Ovaj film je dokaz da je stvaranje filma kreativna suradnja više pojedinaca i drago nam je da su neki od njih danas ovdje - rekla je povodom premijere u Cannesu producentica Katarina Prpić.

Film Čovjek koji nije mogao šutjeti Nebojše Slijepčevića drugi je hrvatski film od osamostaljenja koji se na Filmskom festivalu u Cannesu prikazuje u glavnom natjecateljskom programu, odnosno u konkurenciji za Zlatnu palmu za najbolji kratkometražni film (Short Film Competition). Prije njega, jedini je bio Ciao mama Gorana Odvorčića (Propeler Film) 2009. godine. Film je u kratkometražnu konkurenciju uvršten među više od 4200 prijava.

- Publika u Cannesu je izuzetno navijačka i jako podržava filmove, tako da je svaka projekcija ovdje dobro prihvaćena i uvijek je dobra atmosfera. Kada imate film u bilo kojem od tri programa u Cannesu, možete biti jako ponosni, a pošto je ovaj film u službenoj konkurenciji, to je veliki uspjeh jer konkurira za vjerojatno najvažniju filmsku nagradu na svijetu, Zlatnu palmu. Jako smo sretni i stvarno mislim da ovaj film to zaslužuje - izjavio je producent Danijel Pek.

- Prije šest godina, na filmskom sajmu Marche du film uručena nam je Doc Allience nagrada za Srbenku, tako da mi nije ovo prvi puta da povodom filma boravim u Cannesu. No, ovo je sasvim drugačije, jer smo u glavnom programu, a to je svakako ljestvica više. U konkurenciji smo s deset vrhunskih naslova, žiriju neće biti lako, pa nemam očekivanja. Iskreno, ne treba mi više od ovog, za mene je fantastičan uspjeh što smo tu i što će film putovati na mnogo festivala i vidjet će ga puno ljudi; time je moj cilj ostvaren - dodaje redatelj Nebojša Slijepčević, koji će u Cannesu ostati do svečane dodjele nagrade koja se odvija u subotu, 25. svibnja.

Foto: Remi LESUEUR

Film govori o istinitom događaju i herojskom djelu jednog pojedinca sredinom 1990-ih kada su u Štrpcima u Bosni i Hercegovini naoružane srpske paravojne snaga zaustavile vlak s 500 putnika na relaciji Beograd-Bar te počinile ratni zločin pogubivši 19 muslimana. Tom činu suprotstavio se samo Kaštelanin Tomo Buzov, umirovljeni časnik Jugoslavenske narodne armije.

Scenarij za film, osnovan na istinitom događaju, napisao je redatelj Nebojša Slijepčević. Uloge u filmu nose Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina.

- Fantastično je iskustvo bilo snimati s međunarodnom ekipom. Glumci dolaze iz mnoštva zemlja - tu je Goran Bogdan, naš glavni glumac koji mi je bio prvi izbor i bio sam sretan što je našao vremena za film, iako je bio zaista prebukiran. Zatim, tu je francuski glumac Alexis Manenti koji je također za nas pronašao nekoliko dana. Potom Dragan Mićanović koji je došao iz Beograda. Sve u svemu, imali smo 'all star' ekipu i to se vidi u filmu. Bolje nije moglo biti i jako sam zahvalan i sretan zbog toga - dodao je Slijepčević.

Čovjek koji nije mogao šutjeti realiziran je pod okriljem kuće Antitalent. Koproducentice su Katya Trichkova (Contrast Films, Bugarska) i Noëlle Lévénez (Les Films Norfolk, Francuska), a koproducent Boštjan Virc (Studio Virc, Slovenija).

Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra. Prodajni zastupnik filma je francuski Manifest.

- Ovo nam je drugi film u glavnom programu Cannesa i to je ogromna stvar. Film Nebojše i Antitalenta je odličan, a ponosni smo što u Cannesu ima i drugih hrvatskih filmaša. Ovo puno znači za hrvatski film i njegovu vidljivost te je pokazatelj sjajne budućnosti - zaključio je Chris Marcich, ravnatelj HAVC-a.

U službenom natjecanju kratkometražnog filma ove se godine natječe 11 naslova, a jedan od članova žirija kratkometražne konkurencije je i Vladimir Perišić čiji je dugometražni igrani film Lost Country, koji je realiziran u koprodukciji s Hrvatskom (Ankica Jurić Tilić, Kinorama), 2023. godine prikazan u sklopu paralelnog programa Tjedan kritike (Semaine de la Critique).

Podsjetimo, dugometražni igrani film islandskog redatelja i scenarista Rúnara Rúnarssona Kad svane dan (koprodukcija MP Filmska produkcija, Igor A. Nola) u srijedu, 15. svibnja, otvorio je natjecateljski program Izvjestan pogled (Un Certain Regard).

Na industrijskom dijelu festivala sudjeluju i hrvatski filmaši: producent Tibor Keser na platformi Producers on the Move, a producentica Lucija Perić na New Producers Room (Short Film Corner / Rendez-vous Industry).