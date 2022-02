Svjetske zvijezde oglasile su se povodom ruske agresije na Ukrajinu. Svoje stavove, kao i riječi podrške, izrazile su putem društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Američka reperica Cardi B (29) iznijela je svoj stav o cjelokupnoj situaciji nakon što je jedan korisnik Twittera napisao da bi volio čuti njezino mišljenje.

- Željela bih da se svjetski vođe prestanu nadmetati oko moći te počnu misliti o tome tko će zaista biti pogođen ratom (građani) i o tome da je svjetska kriza. Rat, sankcije i napadi trebali bi biti zadnja stvar o kojoj lideri razmišljaju - napisala je Cardi B.

Škotska glazbenica Annie Lennox (67) pitala se što slijedi sada kada su tenkovi, vojnici i ratna mašinerija na rubu ulaska u Rusiju. Zgrozila se nad cjelokupnom situacijom te izjavila kako je rat neprihvatljiv.

- Pakao od kojeg nas ratovanje spašava? Luđačko puštanje krvi... Drobljenje kostiju i mesa... Kolektivna trauma, tuga, bol, patnja, očaj i tjeskoba za nedužne muškarce, žene i djecu? Koju cijenu običan narod mora platiti za ovo ludilo i brutalnost invazije i ratovanja? Ili je ovo tek razrađena prevara? Jedna od taktika zastrašivanja? Prijetnja? Moje isprike na ovom mračnom razmišljanju, ali otkada sam rođena, imam privilegiju živjeti u mirnom okruženju, i to desetljeća nakon završetka Drugog svjetskog rata, ukupno 67 godina. Na ovaj ili onaj način to ne uzimam zdravo za gotovo i mislim da je rat neprihvatljiv, to je odbojni barbarizam - napisala je Lennox na Instagramu.

O ovom uznemirujućem događaju oglasio se i poznati američki pisac Stephen King (74).

- Većina nas je u djetinjstvu na igralištu naučila da ne treba stajati po strani dok veliko dijete tuče malo dijete. Možda ćete primiti jedan do dva udarca ne biste li natjerali veliko dijete da stane, ali to je ispravno - napisao je King.

Pjevačica Cher (75) nazvala je ruskog predsjednika despotom koji će, bude li imao prilike, 'proždrijeti' suverene zemlje dok ne 'uskrsne' SSSR.

- Zašto je Ukrajina važna Sjedinjenim Američkim Državama? Putin je despot i bude li imao priliku, on će proždrijeti suverene zemlje dok ne uskrsne SSSR. Ovo će Europu ostaviti malom i nezaštićenom. Rusija, Kina i Saudijska Arabija žele baciti SAD na koljena i ovo im je idealna prilika. Žele podjele, mržnju i slabost - napisala je.

Poznati nigerijski glazbenik Femi Kuti (59) osudio je sve one koji i dalje tvrde da su Nato i Europska unija 'ekspanzionistički'.

- Ljudi koji i dalje govore da su NATO i EU 'ekspanzionistički' dok Putin doslovno kolonizira Ukrajinu, trebaju pomoć - napisao je Kuti.

Glumac, redatelj, producent i scenarist, Mark Rufallo (54) poslao je riječi podrške svim unesrećenim i nedužnim ljudima Ukrajine, Rusije i Europe.

- Šaljem ljubav i molitve svim nedužnim ljudima u Ukrajini, Rusiji i Europi koji su zatečeni u ovom tužnom i bolesnom trenutku, punom nasilja i razaranja. Posebno mladima. Niste ovo zaslužili - napisao je Rufallo.