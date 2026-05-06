Svježe snage: Mahkey, Mile Mijač i Donkey Hot na prvom 'Tri na struju' koncertu

Mahkey, Mile Mijač & Krivo društvo te Donkey Hot bendovi su prvog koncerta rock programa „Tri na struju“ koji stiže u zagrebački Vintage Industrial Baru 7. svibnja.

Iza ideje o predstavljanju svježih snaga ovdašnje alternativne scene stoji Mahir Kapetanović Mahkey koji ju je predstavio riječima:

- Bio sam na dosta koncerata u zadnje vrijeme i primjetio sam da je u povratku ta nova struja organske muzike, pa sam krenuo skupljat ljude oko sebe, poput Vilija, Mileta koji su u istoj poziciji kao i mi. Rekoh ajmo ljudima dat mjesto i vrijeme. Tako smo pokrenuli Tri na struju, prva stanica je Vintage, a sljedeće po cijeloj Hrvatskoj i okolici.

Mahkey je prve važne korake na ovdašnjoj sceni napravio zapaženim nastupima u showovima Voice Hrvatska i A Strana gdje se brzo izdvojio izuzetnim vokalnim sposobnostima i karizmom frontmana što je potvrđeno na hvaljenom debiju „Osobni karton izbjeglice“.

Praktično autobiografsko djelo nastalo je u suradnji s producentom Rejhanom Okanovićem, a posebnu pažnju izazvao žanrovski miks u kojem je Mahkey uvukao grunge i sevdah, predstavljen u singlovima „Samo nek se sevdah vrati”, ”Kada ljubav zavija”, ”Na slobodi”, ”Nedodirljiva”, ”Povratak domu” u kojem se nije libio niti suradnje s klapom. Želja za bendovskim nastupima Mahkeya je vodila prema formi koju ima danas i koja se itetako iskazala na drugom studijskom albumu, sjajnom “Palo Santo” iz 2025.

To izdanje je grupa Mahkey snimala u Valenciji u “Novo Estudios”, istom studiju u kojem radi i svjetski poznati bubnjar El Estepario Siberiano (s kojim su I surađivali u pjesmu “U inat”), a nosili su ga “Šutim jer te lažem”, “Pazim što želim” i “Džehenem”. Tvrđi, žešći I direktniji Mahkey se već s drugim izdanjem daleko udaljio od TV showova s početka karijere. Još veći korak naprijed napravio je s novim materijalom. Žestok singl “Adžaga Dim” najavio je nadolazeći album “Soda bikarbona”.

Mile Mijač je sinjski glazbenik koji već niz godina djeluje na alternativnoj sceni, a publici je najpoznatiji u ulozi bubnjara benda M.O.R.T. S kantautorskim radom počeo je krajem 2011. godine pod imenom PBO, pod kojim je prethodno objavio tri studijska albuma. Singlovi "Kroz sutra" i "Posljednji dan" najavile su album sa svojim spotovima, odavajući glazbeni smjer u kojem ide. Album "Moramo pričati" izašao je 28.11.2024. godine, te odmah završio na ljestvicama najboljih albuma iste godine.

"Kombinacija bluesa, mračnog country-a & rock-a", "Dnevnik Country Punk-a", "Izvođač sa alternativne scene za koji nismo ni znali da nam je trebao!", "Doista nisam očekivao ovo što sam čuo i upravo takve reakcije obožavam..-" - su epiteti koje je ova peterka osvojila na prvoj turneji 2025. godine. Koncertna turneja albuma ih je u Zagreb, Koprivniciu, Sinj, Benkovac, Prijedor, Banja Luku, Rijeku... Sredinom listopada 2026. godine izlazi drugi studijski album benda, kojeg će prethodno najaviti sa par nadolazećih singlova.

Zagrebački Donkey Hot opisuju se riječima: “Donki je rokenrol bend. Izdali su album “MAMA” 2023., svirali pun k svirki po Hrvatskoj i okolici. Zadnji singl je “JDH” što znači jebeš donki hot, što je ujedno i moto benda. Pametnom dosta 😊”

Ulaznice po cijeni od 15 eura za mogu se kupiti u sustavu Entrio.