PREDSTAVILI I NOVE SINGLOVE

nemanja najavljuje veliki koncert u klubu Boogaloo 27. studenoga ove godine

nemanja najavljuje veliki koncert u klubu Boogaloo 27. studenoga ove godine
Foto: Ivana Vareško

Admiral

Regionalni Adriatic groove sastav nemanja najavljuje veliki koncert koji će se održati 27. studenoga ove godine u zagrebačkom klubu Boogaloo. Nakon godina profiliranja kao jedno od najuzbudljivijih imena regionalne alternativne scene, nemanja ovim koncertom zaokružuje dosadašnje poglavlje i istovremeno otvara prostor za novi materijal i zvuk koji tek dolazi.

Uoči zagrebačkog koncerta, bend je predstavio dupli singl "Asja / Kada te nima tu", kojim su najavili nadolazeći studijski album. Riječ je o izdanju koje jasno signalizira pomak prema melodičnijem, osobnijem izrazu, uz zadržavanje prepoznatljive groove estetike koja ih je definirala kroz ranije radove. Bend predvođen Lukom Šipetićem i dalje gradi svoj zvuk na spoju psihodeličnog world beata, tropskih ritmova i afro funka, ali ga sada dodatno obogaćuje utjecajima leftfield funka, balearic popa, jadranskog soft-groovea, sambe i istarske glazbene tradicije.

Bend nemanja najavljuje novi album i koncerte duplim singlom 'Asja / Kada te nima tu'

„A stranu“ singla čini pjesma „Asja“, hipnotična i ritmična kompozicija inspirirana Jadranom i Levantom, dok „B strana“ donosi obradu pjesme „Kada te nima tu“ Tamare Obrovac. U toj emotivnijoj interpretaciji bend istražuje prostor između new agea i spiritual jazza, uz gostovanje pulske pjevačice ETHER.

Novi materijal nastavlja se na prethodna izdanja okupljena u „Ezoteričnoj trilogiji“ — Tarot Funk, Cosmic Disco i Voodoo Beat — no ovaj put donosi intimniji i manje konceptualan pristup. Upravo će zagrebački koncert u Boogaloou biti jedna od prvih prilika da publika uživo doživi novu fazu benda, uz presjek dosadašnjeg repertoara i svježe pjesme koje najavljuju nadolazeći album.

Svibanj će biti produktivan za nemanju, a osim što će krajem mjeseca objaviti dva nova singla, uživo ih publika može poslušati u Karmakomi u Beogradu (21.5.), bulevar booksi u Novom Sadu (22.5.) te Velvet block partyju u Zagrebu (23.5. DJ set).

Dupli singl „Asja / Kada te nima tu“ prvo je izdanje nemanje za Dostavu Zvuka, a nova avantura već je krenula. Svoj će puni zamah dobiti upravo 27. studenoga u Boogaloou, gdje nemanja sprema koncert koji bi lako mogao postati jedan od ključnih trenutaka njihove dosadašnje karijere. Ulaznice možete nabaviti u sustavu Entrio i Dirty Old Shopu.

