Dok mediji još uvijek bruje o navodnom prekidu Danijele Martinović (49) i Petra Graše (45), mi smo se prisjetili najsjajnijih trenutaka njihove veze. Naime, Petar Grašo i Danijela upoznali su se još 1995. godine na Dori u Opatiji.

- Ja sam 1995. na Dori bio autore pjesme 'Boginja' koju je otpjevao Oliver Dragojević. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu gdje Tonči Huljić piše pjesmu, on bude prvi. I on je tada bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol, nisam ih tada poznavao… Zdenko Runjić, Oliver i ja sjedili smo i ja sam gledao taj stol do i mislim si: 'Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva 'kiki-riki-miki-moj'. Meni tu ništa nije bilo jasno - ispričao je svojedobno Petar o prvom susretu s Danijelom u showu 'Zvijezde - ljetni hit'.

Te se godine Danijela potajno udala za Marka Perkovića Thompsona s kojim je živjela tri godine. Brak nije potrajao, par se razveo, a njezin bivši suprug ponovno se oženio. Ona je uskoro završila s Petrom.

Tijekom godina par je uspješno držao svoju vezu podalje od očiju javnosti, no tu i tamo nahranili bi ipak glad znatiželjnika i objelodanili poneki detalj. Tako je Danijela otkrila da, unatoč vezi dužoj od mnogih hrvatskih brakova, nema recept za uspješnu vezu. Pjevačica je smatrala da treba pustiti životu da odigra glavnu riječ. Iako su oboje imali mnoštvo obaveza i puno putovali, veza im je dugo funkcionirala unatoč razdvojenosti.

- Ne dopuštam da nam veza upadne u klišej i postane navika. Ako se ne vidimo dugo, onda se ja sređujem za njega i zapravo mi je stalo do toga - rekla je svojedobno Danijela.

Prije Grašina nastupa u Lisinskom 2014. otvorila je dušu na Narodnom radiju i porukom koju mu je poslala dirnula brojne slušatelje.

- On je predivan čovjek, iskren prijatelj, a pritom je jako duhovit i jako talentiran. Čovjek kojeg je nepodnošljivo lako voljeti. Ne zna se ni naljutit' kako Bog zapovijeda - ja sam ta koja viče, koja se ljuti, a njega sve prođe za dvije minute. Nema svoju crnu stranu. Poručila bih mu da malo više sklada, da se ne izvlači i da ne traži svaki mogući način da to ne radi jer je odličan autor. I da se ne mijenja. Ovakav je najbolji - rekla je Danijela.

Par je više puta naglašavao da njihovoj vezi nije potreban brak kako bi ostali jedno uz drugo. Jednostavno su se, rekla je svojedobno Danijela, dogovorili da će svoju intimu držati za sebe i svoje najbliže.

- Nismo opterećeni brakom. Ako to i učinimo, bit će to kad se svi budu najmanje nadali i kad već svi dignu ruke od nas. Dapače, zajedno smo jer se volimo i jer nam je lijepo, što je puno više od utega obaveze - ispričala je magazinu Gloria.

Još prošle godine par se na RTL televiziji podvrgnuo ljubavnom poligrafu. Podsjetimo, Petar je u 10 pitanja imao zadatak pokazati koliko dobro poznaje Danijelu. Na ista pitanja odgovarala je i Danijela, a podudarili su se tek u 'prolaznih' pet odgovora.

Grašo je tada pogodio da je Danijelina najdraža boja (Indigo) plava, a da joj se najbolja prijateljica zove Doris. Znao je da joj je najdraži film 'Hrabro srce', a nije dvojio ni po pitanju njezina životnog mota koji glasi 'Živi punim plućima i srcem, živi za trenutak'.

Ipak pjevač nije se mogao sjetiti da je Danijelina najdraža knjiga 'Ljetopis ptice navijalice', kao ni koja je Danijelina najveća želja. Zanimljivo je kako Grašo nije pogodio što to Danijela najviše, a što najmanje voli kod njega. Premda je pomislio da bi mogla najviše cijeniti njegovu lakoću postojanja, Danijeli je, otkrilo se, ipak najdraža njegova duhovitost, a najviše ju smeta njegovo kašnjenje.

Kao njezinu najveću manu Petar je naveo to da se lako naljuti, no Danijela za sebe ipak tvrdi da da je, prije svega, tvrdoglava.

Uspjeh svoje dugogodišnje veze Danijela i Petar pripisivali su ljubavi, razumijevanju i dopuštanju da 'onaj drugi' ima svoj osobni prostor.

- Imamo privilegiju da možemo imati malo zraka. To znači da smo 10 dana zajedno, onda ja odem dva dana na poslovni put u Ljubljanu, a ona u Skopje. Onda se opet nađemo i onda radimo novu večeru, novi 'date' jer se nismo par dana vidjeli. Mislim da je ta količina male prozračnosti u vezi koju imaš sve samo ne loša - rekao je Petar tada RTL Exkluziv.

Je li ta potreba za slobodom i 'prozračnosti' u odnosu na kraju i presudila 24-godišnjoj vezi, ostaje nam tek za vidjeti jer navode o prekidu zasad nisu komentirali. Do objave ovog članka ni Danijela ni Petar nisu bili dostupni za naše upite.