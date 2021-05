Danijela Martinović (49) i Petar Grašo (45) prekinuli su navodno svoju dugogodišnju vezu, doznaje magazin Story.

Naime, jedan od najdugovječnijih parova na domaćoj estradi, koji je zajedno proveo više od 24 godine, već neko vrijeme ne živi zajedno, pišu, a pozivaju se pritom na izvore bliske donedavnom paru.

Iako su glazbenici vrlo poznati i dragi publici, svoju vezu oduvijek su uspješno skrivali od očiju javnosti, a navode zasad nisu komentirali. Na naše pozive nisu odgovorili do trenutka objave ovog teksta.

- Roditelji su nas prestali ispitivati kad ćemo pred oltar, 'digli ruke' su od toga. Medijski je to bilo poprilično teško za izdržati. Svaka moja izjava o tome bilo je svojevrsno opravdavanje, što uopće nije tako jer je to naš slobodan izbor. Slobodan izbor je i da o našoj vezi ne želimo pričati, od starta se toga držimo. Imamo oboje karijeru i ne želimo da se to sljubi - ispričala je jednom prilikom Danijela i tako odgovorila na pitanje o braku koje je godinama zanimalo domaću javnost.