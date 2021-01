Glina, srijeda navečer, u šatoru Crvenog križa. Glumci Boris Svrtan i Goran Grgić za sedamdesetak okupljenih odigrali su dijelove predstave “Muškarci.hr”.

- Jako su dobro prihvatili predstavu, malo su se opustili, dobili nadu, a to su i oni pružili nama, da imamo svrhu što smo glumci. Ljudi su iz svojih kuća dolazili u šator, a odlazili su ozareni, vidjelo se to na licima tih ljudi, to se ne može lagati - rekao nam je Svrtan.

A nije lako bilo gledati taj razrušeni kraj i probleme tih ljudi. Podsjetilo ga je to na rat, od 1991. na ratištu je igrao predstavu, među ostalima i popularnu “Spika na spiku”... No sad je ipak malo drugačije.

- Prilagodili smo predstavu zbog pandemije i mjera, sad igramo onu u kojoj se možemo ‘potrpati’ u auto i odigrati. U šatoru smo klupe razmaknuli, kako bismo se držali mjera, a došli su nas gledati volonteri, policajci, vatrogasci, domaći... Treba ljudima da se barem na sat vremena odmaknu od problema. Pozivam i druge kolege da prilagode svoje predstave da pomognemo tim ljudima. Mi ćemo ići i dalje, gdje god možemo igrati, Petrinja, Sisak... - rekao je Svrtan.

“Gostovanje” su odradili uz pomoć Petre Radin i Marija Kovača, koji na pogođenom području igraju dječje predstave. Kovač je ovaj put za okupljene imao i tombolu, dok ga je Svrtan pratio svirajući harmoniku. A nekoliko puta je već dokazao koliko dobro svira...

- Bilo je smiješno kad je rekao da će onaj tko ima sreće izvući viski, a onaj s malo manje sreće u nagradnim igrama će dobiti knjigu - dodao je glumac.

Predstava je nastala nakon velikog uspjeha “5Žena.com”. Nastala je u suradnji Umjetničke organizacije Teatroman i Satiričkog kazališta Kerempuh. Vođeni redateljem Marijem Kovačem, glume Goran Grgić, Boris Svrtan, Filip Detelić u alternaciji s Andrejom Dojkićem i Amarom Bukvićem u alternaciji sa Živkom Anočićem.