Swayze je bio pun sumnji je li dobar glumac ili tek lijepo lice

U rujnu prije devet godina nakon teške, i podosta javne, bitke s rakom gušterače preminuo je glumac i plesač Patrick Swayze. Iako ga svi pamte po jednom od besmrtnih hitova osamdesetih, filmu “Prljavi ples”, Swayze je od početka do kraja bio netipična hollywoodska zvijezda. Majka mu je u Houstonu, Texasu imala plesni studio gdje je maleni Patrick provodio cijele dane. U školi se također bavio suvremenim plesom, baletom i išao na dramsku, no većinu je svog vremena posvetio gimnastici.

Sanjao je nastup na Olimpijadi. Kad je shvatio da od toga neće biti ništa, atletski talentirani momak počeo je igrati američki nogomet kako bi tako dobio stipendiju za fakultet. Trenirao je i niz borilačkih vještina, a taman kad se činilo da bi mu nogomet mogao postati životni poziv, Swayze je “skršio” koljeno, s njime i snove o profesionalnoj karijeri. Na njegovu sreću, rekao je kasnije u jednom intervjuu, i dalje je mogao plesati.

U školi su ga zafrkavali, a na početku srednje škole napalo ga je pet huligana prije treninga. Swayzejev je otac, kaže legenda, nagovorio trenera da njegovu sinu da priliku da se obračuna s njima, ali jedan na jedan. Swayze je, navodno, trojicu zaredom premlatio tako da su zadnja dvojica odustala od tučnjave.

Na početku karijere snimio je reklamu za pivo koja je bila inspirirana “Groznicom subotnje večeri”, filmom koji je izašao 1977., točno deset godina prije “Prljavog plesa”. Swayze je perfektno skinuo Travoltu za kojeg je na početku govorio da mu je uzor. Prvu je ulogu odradio 1979. godine, kao 27-godišnjak, a u “Prljavom plesu” je imao “već” 35 godina iako glumi mlađeg muškarca.

Foto: promo

Nudili su mu oko 39 milijuna kuna da snimi nastavak, no Swayze je ostao odan svojim načelima, a jedno od njih bilo je “ne vjerujem u nastavke”. Snimanje je bilo izrazito naporno, ali i zanimljivo jer, iako se Swayze i Jennifer Gray nisu voljeli, na kraju su se sprijateljili. Toliko je puta na setu pao, posebno tijekom scena koje su snimali u prirodi, da su na set morali dolaziti liječnici i raditi drenažu koljena koje se punilo tekućinom.

Iako su odnosi između dviju zvijezda stalno varirali, ljubavnu su scenu između Baby i Johnnyja proglasili jednom od najseksi scena u povijesti filma. Kad se to trebalo snimati, Swayze i Grey su bili posvađani, pa ih je redatelj natjerao da pogledaju snimku audicije.

- To je kemija koju trebam i želim - rekao im je, a oni su, revitalizirani i motivirani, navodno u jednom pokušaju snimili ljubavnu scenu s komponentama plesa.

Foto: promo

Njegov drugi najveći hit vjerojatno je film “Duh” s Demi Moore iz 1990. Iako je premisa, kad je se prepričava, relativno neuvjerljiva, redatelj Joel Rubin i glumačka ekipa napravili su film koji se i dan-danas pamti, a za koji je Oscar za sporednu ulogu dobila Whoopi Goldberg. Redatelj je priznao kako je znao da želi Swayzeja u filmu zbog njegove ranjivosti - vidio ga je kako tijekom intervjua plače zbog pitanja o ocu.

Nakon toga je izašao iz cipela “dobrog dečka” te u filmu “Point Break” glumio seksi surfera koji ujedno pljačka banke, a u čiju se ekipu infiltrira FBI agent Keanu Reeves koji sa Swayzejem ostvari neobično prijateljstvo. Te su ga godine proglasili i najseksi muškarcem na svijetu, pa se Patrick povukao na svoj ranč uzgajati konje za trke. Kad je poslije govorio o tom razdoblju, rekao je kako mu je hitno trebala pauza od slave i reflektora jer bi poludio.

Foto: promo

Paralelno se liječio od alkoholizma. Uz njega je i njegova supruga Lisa Niemi, koju je upoznao u majčinu studiju kad je on imao 18, a ona 14. Oženili su se kad je on imao 23, a ona 19 te su bili zajedno do njegove smrti. Par nije imao djece, a na glasu su bili kao vrlo skladni, bez javnih ekscesa ili afera. Swayze je supruzi posvetio i pjesmu “She’s Like the Wind” koju s Wendy Fraser pjeva za film “Prljavi ples”.

Da je bolestan, otkrio je 2007. godine na setu serije “The Beast”, ujedno i njegove posljednje uloge. Patio je od bolova u želucu, a kada je otišao na kontrolu, vrlo je brzo postalo jasno da da je bolest jako uznapredovala.

- Da slušam statistike, već bi se sam ubio. Držim srce i dušu otvorenima za čuda, volio bih biti ovdje kad otkriju lijek - rekao je u posljednjem televizijskom intervjuu. S teškom je bolesti uspio živjeti 20 mjeseci, prije no što ga je shrvala upala pluća. Rekao je kako često razmišlja o svojoj ulozi u filmu “Duh”.

- Moj lik tamo kaže Demi Moore: ‘Nevjerojatno, Molly, kada umreš, ljubav poneseš sa sobom’, to je nešto o čemu jako često razmišljam - rekao je nekoliko mjeseci prije smrti.

Foto: promo

Sportaš

Od najranije se dobi iskušavao u svim sportovima, a sanjao je nastup na Olimpijadi u gimnastici, što nije ostvario

Odan

Iako se šuškalo da je i on imalo afere, Swayze je imao, za Hollywood, neobično čvrst brak s glumicom i plesačicom Lisom Niemi

Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

Zvijezda

Svi su ga obožavali, a žene su ga proganjale iako je bio prepun sumnji oko toga ‘je li zaista dobar glumac ili samo još jedno lijepo lice’

Hit-serija

Bio je i zvijezda sada kultne serije ‘Sjever i jug’ u kojoj je glumio južnjaka Orryja Mainea uhvaćenog u vrtlog građanskog rata