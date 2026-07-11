Sydney skinula krzneni kaput i pokazala bujne grudi u čipki

Sydney Sweeney (28) ponovno je izludjela fanove. Holivudska ljepotica skinula je krzneni kaput, ostala u bijelom čipkastom bodyju koji je jedva obuzdao njezine bujne grudi, a zatim samouvjereno prošetala balkonom kao da je modna pista
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Dok je zabacivala dugu plavu kosu i zavodljivo pozirala, u prvom su planu bili duboki dekolte, gola leđa i obline koje su virile iz izazovnog komada donjeg rublja.
| Foto: Profimedia
Dok je zabacivala dugu plavu kosu i zavodljivo pozirala, u prvom su planu bili duboki dekolte, gola leđa i obline koje su virile iz izazovnog komada donjeg rublja. |
Foto: Profimedia
Dok je zabacivala dugu plavu kosu i zavodljivo pozirala, u prvom su planu bili duboki dekolte, gola leđa i obline koje su virile iz izazovnog komada donjeg rublja.
| Foto: Profimedia
U jednom je trenutku rukom pridržala grudi, okrenula se leđima kameri i pokazala stražnjicu, a fanovima je to bilo sasvim dovoljno da je zatrpaju komplimentima.
| Foto: Instagram
'Najljepša žena na svijetu', 'Ovo nije pošteno', 'Izgledaš fantastično', 'Bomba', hvalili su je.
| Foto: Instagram
Iza zavodljivih kadrova krije se nova kampanja za njezin brend donjeg rublja SYRN, koji je lansirala početkom godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto HBO
Foto Instagram
Foto HBO Max
Foto profimedia
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto PROFIMEDIA
Foto screenshot/Youtube
Foto Profimedia
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto Profimedia
Foto HBO
Foto HBO
Foto HBO
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto Profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram