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holivudska bomba

Sydney skinula krzneni kaput i pokazala bujne grudi u čipki

Sydney Sweeney (28) ponovno je izludjela fanove. Holivudska ljepotica skinula je krzneni kaput, ostala u bijelom čipkastom bodyju koji je jedva obuzdao njezine bujne grudi, a zatim samouvjereno prošetala balkonom kao da je modna pista
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Sydney Sweeney stars in new advertising photoshoot for her lingerie brand 'SYRN'
Dok je zabacivala dugu plavu kosu i zavodljivo pozirala, u prvom su planu bili duboki dekolte, gola leđa i obline koje su virile iz izazovnog komada donjeg rublja. | Foto: Profimedia
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Dok je zabacivala dugu plavu kosu i zavodljivo pozirala, u prvom su planu bili duboki dekolte, gola leđa i obline koje su virile iz izazovnog komada donjeg rublja. | Foto: Profimedia
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