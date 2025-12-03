Obavijesti

Sydney Sweeney. Foto. Dekolte. Ima li smisla dalje trošiti slova?

U raskošnoj srebrnoj haljini s izraženim, ali profinjeno oblikovanim dekolteom, glumica Sydney Sweeney je odmah postala vizualni fokus večeri.
Sydney Sweeney attending 'The Housemaid' New York Premiere held at 787 on Seventh on December 2, 2025 in New York City, NY Steven Bergman/AFF-USA.COM
Na premijeri filma The Housemaid, Sydney Sweeney je zablistala u kristalnoj srebrnoj haljini s izraženim, elegantno oblikovanim dekolteom koji je odmah privukao pozornost fotografa. Retro valovi u kosi i suptilan make-up dodatno su naglasili glamur, dok su perjasti detalji na haljini dali looku filmsku dozu dramatike. | Foto: Profimedia
