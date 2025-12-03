Sydney Sweeney. Foto. Dekolte. Ima li smisla dalje trošiti slova?

U raskošnoj srebrnoj haljini s izraženim, ali profinjeno oblikovanim dekolteom, glumica Sydney Sweeney je odmah postala vizualni fokus večeri.
Na premijeri filma The Housemaid, Sydney Sweeney je zablistala u kristalnoj srebrnoj haljini s izraženim, elegantno oblikovanim dekolteom koji je odmah privukao pozornost fotografa.
Retro valovi u kosi i suptilan make-up dodatno su naglasili glamur, dok su perjasti detalji na haljini dali looku filmsku dozu dramatike.
| Foto: Profimedia
Na premijeri filma The Housemaid, Sydney Sweeney je zablistala u kristalnoj srebrnoj haljini s izraženim, elegantno oblikovanim dekolteom koji je odmah privukao pozornost fotografa.
Retro valovi u kosi i suptilan make-up dodatno su naglasili glamur, dok su perjasti detalji na haljini dali looku filmsku dozu dramatike.
|
Foto: Profimedia
Na premijeri filma The Housemaid, Sydney Sweeney je zablistala u kristalnoj srebrnoj haljini s izraženim, elegantno oblikovanim dekolteom koji je odmah privukao pozornost fotografa.
Retro valovi u kosi i suptilan make-up dodatno su naglasili glamur, dok su perjasti detalji na haljini dali looku filmsku dozu dramatike.
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
U centru pažnje je bila i na proslavi Friendsgivinga i to ponovno radi dekoltiranog kostima koji je privukao pozornost.
| Foto: Instagram
Ona se prerušila u zmajicu iz popularnog crtića Shrek, a njezin kostim izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežema.
| Foto: Instagram
Njezini prijatelji zamaskirali su se u druge likove iz Shreka, a objava je u 20 sati skupila skoro milijun lajkova.
| Foto: Instagram
Glumica je uživala u vožnji jet skija s dečkom Scooterom Braunom i prijateljima tijekom odmora za Dan zahvalnosti na Florida Keysu.
| Foto: PINE, CAMA, VAEM
Zgodna Sydney Sweeney pokazala je i svoje golišavo tijelo prije nekoliko dana
| Foto: PINE, CAMA, VAEM
Glumica je snimljena u bikiniju koji je jedva obuzdao njene bujne obline.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Uz te fotografije, Sydney je podijelila i druge fotke s druženja...
| Foto: Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Par dana ranije također je uhvaćena u ljetnim radostima, a brčkala se u bazenu dok je njen partner uživao u pogledu.
| Foto: PINE, VAEM, CAMA
Foto Mario Anzuoni
Za tu je prigodu odabrala bijeli kupaći kostim koji, iako jednodijelni, nije sakrivao mnogo toga pa su tako ponovno u prvom planu bili njen bujni dekolte, ali i stražnjica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Glumica svoje fanove često počasti golišavim fotografijama.
| Foto: Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Aude Guerrucci
Foto Instagram/
Foto Profimedia
Foto DALI, CAMA, VAEM
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Profimedia
Foto Aude Guerrucci
Foto Aude Guerrucci
Foto Aude Guerrucci
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni