Sydney Sweeney je slobodna! 'Odugovlačila je prekid, nije imala srca ostaviti zaručnika'

Njihov prekid dugo se 'kuhao', a sada je i službeno - glumica Sydney Sweeney više nije u vezi, prekinula je zaruke sa poduzetnikom Jonathanom Davinom, piše People.

Foto: NACA

Šuškanja o njihovom prekidu postajala su sve glasnija nakon vijesti da su odgodili vjenčanje, a izvor blizak paru otkriva kako je njihova veza već duže vrijeme bila na ''klimavim nogama''.

- Ona je trenutno jako fokusirana na svoju karijeru i ima niz projekata na kojima radi i koji je jako usrećuju - kazao je izvor blizak glumici za People.

Uz novu sezonu serije 'Euforija' radi i na dva filma koja bi uskoro trebala početi s prikazivanjem u kinima.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

- Tako gust poslovni raspored njoj nije nikakvo opterećenje, ali ono što ju je morilo je njena veza i vjenčanje i jednostavno se nije osjećala kao da je to ispravan korak u ovom trenutku - kazao je izvor i dodao kako je njen glavni fokus sada karijera.

- Nisu prekinuli jer između njih nema ljubavi, već ona sada želi raditi na sebi i svojoj karijeri. Sve je potrajalo ovoliko dugo jer ona nije imala srca ostaviti Jonathana - navodi izvor i dodaje kako se glumica ''nije još spremna skrasiti''.

Foto: Reuters/Profimedia

Sydney je posljednjih dana uživala na vjenčanju prijateljice u Teksasu, a riječ je o sestri Glenna Powella s kojim je glumila u komediji 'Anyone But You'.

Foto: Profimedia/Pool

Šuškalo se da je upravo Sydney bila razlog njegovog prekida s djevojkom, a sada su opet potaknuli glasine da između njih ima nešto više od prijateljstva.