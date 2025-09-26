Sydney Sweeney potvrdila vezu s glazbenim menadžerom? Bili su prilično opušteni na večeri...

Sydney Sweeney (28) i Scooter Braun (44) izgleda da su odlučili stati na kraj šuškanjima. Naime, glumica i glazbeni menadžer viđeni su zajedno na večeri u restoranu Jon & Vinny's u Los Angelesu, i sve to nakon što su počele kružiti priče da su u navodnoj vezi. Na fotografijama koje je objavio TMZ bili su prilično bliski i opušteni, u društvu brojnih prijatelja, a Braun je Sydney otpratio i do automobila, gdje joj je pri odlasku otvorio i vrata.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Da su u vezi počelo se nagađati još u lipnju, kada su se zajedno pojavili na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, dok su mediji o navodnoj vezi izvijestili ovoga mjeseca. Nedavno je Sydney i prekinula zaruke s Jonathanom Davinom, s kojim je u vezi bila sedam godina, nakon čega je progovorila o svojim prioritetima i pogledu na svijet.

- Učim puno o sebi, provodim više vremena s prijateljima - rekla je Sweeney za The Sunday Times tada.

Ranije je i Scooter prokomentirao svoj odnos s bivšom suprugom Yael Cohen Braun, s kojoj je u braku dobio sinove Jaggera (10) i Levija (8) te kći Hart (6).

- Mi smo obitelj zauvijek.Stvoreni smo da budemo nevjerojatni suroditelji. Stvoreni smo da uđemo u živote jedno drugoga kako bismo si pomogli, kako bismo bili bolji na različite načine kroz slom srca zbog kraja naše veze. Spojeni smo kako bismo stvorili tri nevjerojatne duše. - priznao je Braun u podcastu 'The Diary of a CEO'.

- Sada, tko god me sljedeći dobije, čeka ga poslastica", našalio se Braun, koji se od Yael razveo 2021. nakon sedam godina braka, "jer sam bolja verzija nego što sam bio prije - dodao je menadžer.

Inače, Sydney je javnost povezivala i s Glenom Powellom, kada su se zajedno pojavili na promociji filma 'Anyone But You'. Također, s glumcem je viđena i na vjenčanju. Međutim, sva nagađanja demantirala je Glenova majka koja istaknula da je Sydney samo 'prijateljica' obitelji.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM