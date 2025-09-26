Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVI LJUBAVNI PAR?

Sydney Sweeney potvrdila vezu s glazbenim menadžerom? Bili su prilično opušteni na večeri...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Sydney Sweeney potvrdila vezu s glazbenim menadžerom? Bili su prilično opušteni na večeri...
2
Foto: Reuters

Ranije je glumica iznenada prekinula zaruke s Jonathanom Davinom, dok je Braun govorio o odnosu s bivšom suprugom. Iako su viđeni zajedno, Glenova majka istaknula da je Sydney samo 'prijateljica' obitelji.

Sydney Sweeney (28) i Scooter Braun (44) izgleda da su odlučili stati na kraj šuškanjima. Naime, glumica i glazbeni menadžer viđeni su  zajedno na večeri u restoranu Jon & Vinny's u Los Angelesu, i sve to nakon što su počele kružiti priče da su u navodnoj vezi. Na fotografijama koje je objavio TMZ bili su prilično bliski i opušteni, u društvu brojnih prijatelja, a Braun je Sydney otpratio i do automobila, gdje joj je pri odlasku otvorio i vrata. 

CinemaCon. the official convention of Cinema United, in Las Vegas
Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Da su u vezi počelo se nagađati još u lipnju, kada su se zajedno pojavili na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, dok su mediji o navodnoj vezi izvijestili ovoga mjeseca. Nedavno je Sydney i prekinula zaruke s Jonathanom Davinom, s kojim je u vezi bila sedam godina, nakon čega je progovorila o svojim prioritetima i pogledu na svijet. 

- Učim puno o sebi, provodim više vremena s prijateljima - rekla je Sweeney za The Sunday Times tada. 

OVACIJE U TORONTU FOTO Sydney Sweeney kiptjele grudi u nježno rozoj haljini, a za traperice ne želi ni čuti
FOTO Sydney Sweeney kiptjele grudi u nježno rozoj haljini, a za traperice ne želi ni čuti

Ranije je i Scooter prokomentirao svoj odnos s bivšom suprugom Yael Cohen Braun, s kojoj je u braku dobio sinove Jaggera (10)Levija (8) te kći Hart (6)

- Mi smo obitelj zauvijek.Stvoreni smo da budemo nevjerojatni suroditelji. Stvoreni smo da uđemo u živote jedno drugoga kako bismo si pomogli, kako bismo bili bolji na različite načine kroz slom srca zbog kraja naše veze. Spojeni smo kako bismo stvorili tri nevjerojatne duše. - priznao je Braun u podcastu 'The Diary of a CEO'. 

- Sada, tko god me sljedeći dobije, čeka ga poslastica", našalio se Braun, koji se od Yael razveo 2021. nakon sedam godina braka, "jer sam bolja verzija nego što sam bio prije - dodao je menadžer.

EMMYJI ILI SYDNEYJI? FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa
FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa

Inače, Sydney je javnost povezivala i s Glenom Powellom, kada su se zajedno pojavili na promociji filma 'Anyone But You'. Također, s glumcem je viđena i na vjenčanju. Međutim, sva nagađanja demantirala je Glenova majka koja istaknula da je Sydney samo 'prijateljica' obitelji. 

'Anyone But You' New York Premiere
Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Cure, sve vam se vidi! One vole 'gole haljine' i ponosno su pokazale bradavice, guzu...
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Cure, sve vam se vidi! One vole 'gole haljine' i ponosno su pokazale bradavice, guzu...

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'
Izet bi rekao: 'Šefika, bona, nisam te prepozno!'

FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'

Serija 'Lud, zbunjen, normalan', u kojoj su se pratile zgode i nezgode tri generacije obitelji Fazlinović, bila je jedna od najpopularnijih u regiji. U njoj su igrali glumci iz svih dijelova bivše Jugoslavije, a među njima i bosanskohercegovačka glumica Jasna Žalica
FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'
OD ZAGREBA DO ČAVOGLAVA

FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'

Pjevač Marko Perković Thompson kupio je novi stan u zagrebačkom Maksimiru. Zgrada se nalazi na mjestu gdje je 2016. bio planiran hotel, a ondje je lani, neposredno prije povratničkih koncerata, postao vlasnik stana od gotovo 89 kvadrata. No Maksimir nije jedina adresa na kojoj Thompson ima nekretninu. Godinama ulaže u stanove, poslovne prostore i zemljišta, a neke je tijekom godina i prodao. Donosimo pregled što se danas nalazi u njegovu vlasništvu, a čega se u međuvremenu 'riješio'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025