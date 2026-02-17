Sydney Sweeney u gaćicama i košulji skenirala bokserice

Glumica Sydney Sweeney (28) na društvenim mrežama i dalje se hvali svojom linijom donjeg rublja. Objavila je provokativne fotografije i pokazala gaćice, grudnjake, ali i - bokserice.

Na jednoj od fotografija, odjevena samo u raskopčanu košulju i donje rublje, kleči dok "skenira" barkod zalijepljen na leđima muškog modela.

Foto: HBO Max

Objava je zapravo lansiranje njezine nove "Playful" kolekcije donjeg rublja unutar brenda SYRN, koji je glumica pokrenula početkom ove godine. Tim potezom Sweeney konkurira Kim Kardashian i njenom brendu Skims.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Svojim marketinškim pristupom, koji uključuje i kontroverzni potez vješanja grudnjaka na znak Hollywooda, Sweeney jasno daje do znanja da je spremna na sve kako bi osigurala uspjeh svog brenda.

Foto: Instagram