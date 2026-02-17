Obavijesti

Sydney Sweeney u gaćicama i košulji skenirala bokserice

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: HBO Max

Instrigantna bjava je dio lansiranja njezine nove 'Playful' kolekcije donjeg rublja unutar brenda SYRN, koji je glumica pokrenula početkom ove godine

Admiral

Glumica Sydney Sweeney (28) na društvenim mrežama i dalje se hvali svojom linijom donjeg rublja. Objavila je provokativne fotografije i pokazala gaćice, grudnjake, ali i - bokserice.

Na jednoj od fotografija, odjevena samo u raskopčanu košulju i donje rublje, kleči dok "skenira" barkod zalijepljen na leđima muškog modela.

Sydney Sweeney an animal in Euphoria trailer
Foto: HBO Max

Objava je zapravo lansiranje njezine nove "Playful" kolekcije donjeg rublja unutar brenda SYRN, koji je glumica pokrenula početkom ove godine. Tim potezom Sweeney konkurira Kim Kardashian i njenom brendu Skims.

storyeditor/2025-12-23/profimedia-1061023084.jpg
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Svojim marketinškim pristupom, koji uključuje i kontroverzni potez vješanja grudnjaka na znak Hollywooda, Sweeney jasno daje do znanja da je spremna na sve kako bi osigurala uspjeh svog brenda.

storyeditor/2025-12-23/rounding-out-nyc-with-housemaidmovie-3.jpg
Foto: Instagram

