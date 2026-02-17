Instrigantna bjava je dio lansiranja njezine nove 'Playful' kolekcije donjeg rublja unutar brenda SYRN, koji je glumica pokrenula početkom ove godine
Sydney Sweeney u gaćicama i košulji skenirala bokserice
Glumica Sydney Sweeney (28) na društvenim mrežama i dalje se hvali svojom linijom donjeg rublja. Objavila je provokativne fotografije i pokazala gaćice, grudnjake, ali i - bokserice.
Na jednoj od fotografija, odjevena samo u raskopčanu košulju i donje rublje, kleči dok "skenira" barkod zalijepljen na leđima muškog modela.
Objava je zapravo lansiranje njezine nove "Playful" kolekcije donjeg rublja unutar brenda SYRN, koji je glumica pokrenula početkom ove godine. Tim potezom Sweeney konkurira Kim Kardashian i njenom brendu Skims.
Svojim marketinškim pristupom, koji uključuje i kontroverzni potez vješanja grudnjaka na znak Hollywooda, Sweeney jasno daje do znanja da je spremna na sve kako bi osigurala uspjeh svog brenda.
