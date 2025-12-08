Sylvester Stallone (79) došao je na svečanost uz pomoć štapa

Sylvester Stallone bio je u središtu pozornosti sinoć u Washingtonu, gdje se pojavio sa štapom na crvenom tepihu prilikom dodjele prestižnih Kennedy Center Honors nagrada.

Foto: Jeenah Moon

Iako nije otkrio razlog zbog kojeg koristi štap, 79-godišnja glumačka legenda djelovala je smireno i dobro raspoloženo, dok su ga obožavatelji i kolege dočekali ovacijama.

Stallone je jedan od dobitnika ovogodišnjeg priznanja, koje je u nedjelju domaćinstvom otvorio predsjednik Donald Trump, nazvavši slavne goste 'legendarnima na toliko načina.' Trump je naglasio da su ovogodišnji laureati 'među najvećim umjetnicima, glumcima, izvođačima i muzičarima koji su ikad hodali Zemljom.'

Foto: Kevin Lamarque

Uz Stallonea, nagrađeni su i legendarni rock sastav Kiss, te pjevači Gloria Gaynor i George Strait, kao i glumac i pjevač Michael Crawford. Posebno emotivan trenutak bio je omaž preminulom Aceu Frehleyu, originalnom gitaristu grupe Kiss, za kojeg je, prema riječima Genea Simmonsa, na svečanosti ostavljena prazna stolica.

Stallone je događaj opisao kao 'oko uragana', ističući da tek naknadno shvaća njegovu veličinu.

- Ovo je nevjerojatan događaj. Usred ste svega i teško je to u potpunosti primiti. Nevjerojatno sam počašćen - rekao je.

Foto: Jeenah Moon

Glumac Neil McDonough nazvao je priznanje 'odavno zasluženim', posebno zbog Stalloneovog doprinosa filmskoj industriji kao scenarist i glumac.

- Ali čak ni to nije najbolji dio. Najbolji dio je to što je Sly jedan od najboljih ljudi koje sam ikad upoznao - rekao je glumac McDonough.

Iako se politički kontekst nije mogao izbjeći - Trump je istaknuo kako je lično sudjelovao u odabiru laureata i odbio prijedloge za koje je rekao da su 'previše woke' - fokus večeri ipak je ostao na umjetnicima.

Foto: Kevin Lamarque