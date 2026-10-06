Sylvester Stallone: 'Skoro sam pretukao Richarda Gerea...'

Sylvester Stallone u svojim nedavno objavljenim memoarima "The Steps" otvorio je dušu o mnogim nepoznatim trenucima iz svog života. Posebnu pažnju privukao je dio u kojem objašnjava kako je započeo njegov dugogodišnji sukob s kolegom Richardom Gereom.

Foto: Sarah Meyssonnier

Tenzije između dvojice poznatih glumaca počele su još 1974. godine na setu filma "The Lords of Flatbush". Stallone je u svojoj novoj knjizi priznao da su se na početku dobro slagali s Robertom De Nirom, dok su improvizacije s Gereom brzo krenule u krivom smjeru.

​- Gere me zgrabio za majicu i zabio mi nokte u kožu, a kada sam mu rekao da odstupi, ponovio je to na drugom snimanju - prisjetio se Stallone.

Situacija je eskalirala tijekom jedne pauze za ručak. Dok su sjedili u automobilu, Gere je prosuo masnoću od piletine po Stalloneovim hlačama, iako ga je ovaj prije toga upozorio da pazi. Slavni Rocky tada ga je udario laktom u prsa i izgurao iz automobila.

- 'Hej, čovječe, ne želim se fizički sukobljavati', rekao je navodno Gere tihim glasom. 'Prekasno', odgovorio mu je Stallone. Redatelj Stephen Verona stao je ispred Gerea da ga zaštiti od Stlloneove šake. Gere je nakon toga napustio projekt.

Zanimljivo je da su glumci umalo ukrstili šake i dva desetljeća kasnije. Glazbenik Elton John u svojoj je autobiografiji prepričao scenu s jedne večere koju je organizirao, a na kojoj su prisustvovali Stallone, Gere i pokojna princeza Diana.

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Stallone je navodno stigao na zabavu s jasnom namjerom da osvoji Dianu, no planove mu je pokvario upravo njegov stari rival. Diana i Gere odmah su pronašli zajednički jezik i proveli večer u ugodnom razgovoru ispred kamina. U jednom trenutku Johnov suprug David Furnish otišao je potražiti glumce jer su nestali iz blagovaonice.

​- Zatekao ih je u hodniku kako se spremaju šakama riješiti nesuglasice oko Diane - napisao je glazbenik u svojoj knjizi.

Domaćini su u zadnji tren spriječili fizički sukob, nakon čega je Stallone bijesno napustio zabavu kazavši 'Da sam znao da će je*** princ na bijelom konju biti tu, ne bih ni došao'. Unatoč bogatim holivudskim karijerama, ova dva legendarna glumca nikada nisu glumila zajedno, piše People.