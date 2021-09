Anegdote sa snimanja Carre Otis i Mickeya Rourkea? Ima ih mnogo, iako nisu sve za javnost, nasmijao se Jadran Lazić. Splitski fotograf s losanđeleskom adresom odveo je slavni par na Bora Boru kako bi ih fotografirao. Umjesto jedan dan ostali su deset dana.

- Kad smo došli na aerodrom, Mickey mi je rekao da možemo razgovarati samo onaj dan kad snimamo. Ja kažem: ‘Nema problema’. Kad smo poletjeli, dolazi on do mene i pita me zašto sjedim tako daleko od njih. Odgovorim mu: ‘Pa rekao si da ne razgovaramo’. Kaže on: ‘Daj ne zaj..avaj, dođi k nama’ - priča nam Lazić.

Kad su stigli na Bora Boru, prvih pet dana glumac nije izlazio iz bungalova. Samo je spavao. Njegova tadašnja supruga, manekenka i glumica, vrijeme je provodila s Lazićem. Jednu večer napila se i popela se na stablo te pala ozlijedivši leđa.

- Kad je konačno izašao iz bungalova, Mickey se zaljubio u domoroce. Vodili su ga na skrivena polja marihuane. S njima je pušio travu. Nije se odvajao od njih. S domorocima je jeo prstima i svirao bubnjeve. Carre i Mickey ludi su ko puške, ali predivni ljudi - kaže Lazić. Mickey Rourke (68) i Carre Otis (52) tad su, 1996., kad ih je Lazić fotografirao, već bili planetarno popularni. Već su bili snimili kultni erotski film “Divlja orhideja”, za koji se priča da nisu glumili scene seksa. A kako je Lazić uspio razodjenuti Carre za fotografiju, zanimalo nas je.

- Nisam je ništa nagovarao, sama se skinula u toples - nasmijao se Lazić.

Izložbu njegovih fotografija mnogih svjetskih zvijezda možete pogledati u Zagrebu, u Hrvatskom glazbenom zavodu, do 15. rujna.