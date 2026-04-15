Tajanstvena Greta Garbo dugo je intrigirala javnost, umrla je na današnji dan 1990. godine

Greta Garbo rođena je kao Greta Lovisa Gustafson 18. rujna 1905. godine u švedskom Stockholmu. Odrasla je u siromašnoj obitelji. Njezin otac, Karl Gustafson, radio je kao nekvalificirani radnik i često bio bez posla. Financijska nesigurnost obilježila je njezino djetinjstvo i snažno utjecala na ambiciju da jednog dana izbjegne siromaštvo.

Sa samo 13 godina napustila je školu kako bi se brinula za teško bolesnog oca. Nakon njegove smrti dvije godine kasnije, mlada Greta odlučila je izboriti se za bolji život. Ubrzo je pronašla posao prodavačice u robnoj kući, gdje je počela glumiti u reklamnim filmovima za mušku odjeću. Upravo su ti kratki oglasi otkrili njezin prirodni talent pred kamerama.

Godine 1922. dobila je svoju prvu filmsku ulogu u komediji "Peter the Tramp". Nedugo zatim dobila je stipendiju na Kraljevskom dramskom kazalištu u Stockholmu, no njezin životni put promijenio se nakon susreta s redateljem Mauritz Stiller, jednim od najvažnijih švedskih redatelja nijemog filma.

Greta Garbo | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Stiller ju je angažirao za film The "Legend of Gösta Berling", koji je postao veliki uspjeh u Švedskoj i Njemačkoj. Upravo tada Greta je promijenila prezime u Garbo i započela međunarodnu karijeru. Film "Streets of Sorrow" učvrstio je njezin status zvijezde u Europi, a njezin talent primijetio je šef produkcije studija Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer. Garbo je 1925. stigla u Sjedinjene Američke Države, gdje je ubrzo postala zvijezda. Njezini filmovi "The Torrent", "The Temptress" i "Flesh and the Devil" učvrstili su njezin status međunarodne zvijezde. Garbo je ubrzo postala jedan od najvažnijih glumačkih aduta MGM-a, a njezin honorar dosegnuo je rekordnih 270.000 dolara po filmu. Dolaskom zvučnog filma, mnogi su strahovali da će njezin naglasak umanjiti popularnost. No film "Anna Christie" pokazao je suprotno. Garbo je osvojila publiku i dobila nominaciju za Oscara. Tijekom 30-ih godina prošloga stoljeća Garbo je postala simbol elegancije, misterije i sofisticiranosti, a njezin utjecaj proširio se i na modu te popularnu kulturu.

Greta Garbo bila je poznata po svojoj povučenosti i izbjegavanju medija. Posljednji intervju dala je još 1927. godine, a njezina rečenica "Želim biti sama" postala je legendarna. Nikada se nije udavala, iako je imala nekoliko romantičnih veza, uključujući i neke sa ženama, što je dodatno pridonijelo njezinoj enigmatičnoj reputaciji. Nakon povlačenja iz Hollywooda živjela je povučeno, prvo u Kaliforniji, a kasnije u New Yorku, gdje su njezina rijetka pojavljivanja izazivala veliku pažnju. Među njezinim bliskim prijateljima bili su fotograf Cecil Beaton i zabavljač Edgar Bergen.

98230748 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Popularnost slavne glumice je krajem 30-ih počela opadati, a nakon filmova "Ninotchka" i "Two-Faced Woman" povukla se iz glume. Počasnog Oscara za životno djelo dobila je 1955. godine. U kasnijim godinama živjela je povučeno te je ulagala u nekretnine i umjetnine. Procjenjuje se da je u trenutku smrti njezina imovina vrijedila više od 55 milijuna dolara.

Greta Garbo preminula je 15. travnja 1990. godine u New Yorku nakon zatajenja bubrega, ostavivši iza sebe nasljeđe jedne od najtajanstvenijih i najutjecajnijih glumica u povijesti Hollywooda. Nakon njezine smrti, osobni predmeti i pisma prodani su na aukcijama, otkrivajući njezinu usamljenost iza blještavila filmske industrije.