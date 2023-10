Tajči najavila koncert u Zagrebu novom pjesmom s izraelskim glazbenikom Motijem Giladijem

Glavna poruka pjesme je da ne treba upirati prst, nego pružiti ruku. To je tako u međuljudskim odnosima, između nacija i onda kad se ne razumijemo. Bolje je pružiti ruku i saslušati, reći tu sam i idemo pronaći rješenje, nego tražiti krivca, rekla je Tatjana Cameron Tajči (53).

Komentar je to na novu pjesmu, 'Holding Out My Hand', u kojoj joj se pridružio Moti Giladi, nagrađivani izraelski glazbenik, scenski umjetnik i glumac.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Ovaj duet je ujedno i glazbena najava njihova koncerta 11. listopada u Lisinskom. Pjesmu su napisali Tajči i Steve Leslie, a sve je producirao i aranžirao Scott Alan Mulvahill. Ovaj tim vrsnih glazbenika zajedno ima osvojene 22 nagrade Grammy.

- Bit će to predivan i jedinstveni koncert. Poruke koje želimo prenijeti su prijateljstvo, nada i jedinstvo - rekao je Moti Giladi.

Tajči je bila pobjednica tadašnje Jugovizije u Zadru s pjesmom 'Hajde da ludujemo', te po osvojenom visokom 7. mjestu na Pjesmi Eurovizije u Zagrebu 1990. godine. Sad, nakon 30 godina, opet ima veliki samostalni koncert u Lisinskom.

- Točnije, prije 32 godine zadnji veliki koncert u Domu sportova, u sklopu turneje 'Bube su u glavi', moj drugi album. Bio je to sjajan koncert, koreografija, plesači... To je bilo drugačije od ostalog, za to vrijeme vauuu - ispričala nam je Tajči pa dodala:

Foto: IVO CAGALJ/PIXSELL

- Prvi nastup sam u Lisinskom imala 1974., tad sam imala samo četiri godine. Bila sam s mamom u gledalištu, a Arsen je imao koncert, bili su tu i orkestar i dirigent. Pitao je zna li neko dijete u publici 'Vlak u snijegu', mama se okrenula da mi kaže da mogu ići pjevati, a ja sam već bila na pozornici - prisjetila se Tajči.