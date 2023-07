Tatjana Cameron Tajči: Govorili su mi da sam ljepša na TV-u. To me stvarno jako pogađalo...

Prije više od trideset godina predstavljala nas je na Eurosongu s pjesmom Hajde da ludujemo. Pjesma je postala evergreen - stihove od riječi do riječi i danas svi znaju. Tekst Zrinka Tutića u prvoj je verziji glasio Hajde da beremo jagode, što je Alka Vuica (62) prepravila u Hajde da ludujemo. Da, riječ je o Tatjani Cameron Tajči (53).

Pjevačica je ovih dana gostovala na Happy FM-u, gdje je, između ostalog, otkrila i kako kultnu haljinu s nastupa i dalje čuva u ormaru. No, pričala je i o anegdotama s ljetovanja, životu u Americi...

- Danijela Car je vozila sama u Austriju po materijal za prepoznatljivu narančastu haljinu, netko je u neko doba otišao u dućan, po one kolutove da se to stavi na haljinicu, to su bili kolutovi iz dućana di se prodaju šarafi, nije to bila neka dizajnerska stvar - rekla je Tajči o kultnoj haljinici s Eurosonga.

Foto: Calimero Sport

Na njoj je sve izgledalo najbolje. Nastupi i hitovi su se samo redali... Hajde da ludujemo, Ti nemaš prava na mene, Moj mali je opasan, Dvije zvjezdice... Moglo bi se reći da ih je bilo i previše, kao i razloga da od njih pobjegne…

- Bila je kombinacija razloga za odlazak, jedan od njih je i što sam oduvijek željela studirati glazbeno kazalište u New Yorku. Bila sam u Moskvi, Budimpešti, nije mi bio problem otputovati, provela sam neko vrijeme u Londonu - ispričala je pjevačica.

Foto: PROMO

Jako je voljela obožavatelje, glazbu, ali nedostajalo joj je privatnosti. Nije imala pravu sliku o sebi.

- Bila sam stalno našminkana, kao Tajči, stalno u brendu. Zapravo mi je bilo teško! Došla bih bez šminke, okupala se u moru, izašla bih van, sjela na kavu i netko bi mi prišao i rekao jooooj pa zar ste Vi Tajči? Uopće ne izgledate kao Tajči, pa puno ste mi ljepši na televiziji!? Pa normalno da jesam, kao i svi kada se našminkaju, to me je jako pogađalo. Nisam se znala boriti, niti imala mentora da mi to malo pojasni i pomogne. To je jedan posao u kojem si ti izložen svakakvim kritikama, malo si se zdebljala, daj nemoj jesti, opet jedeš…Stalno si povećalom. Trebalo mi je odmora - prisjetila se.

Unatoč pričama, odluku o odlasku, tvrdi, nije donijela preko noći.

- Je li to hrabrost ili ludost? Oboje, mora tu malo racio popustiti. Ja nisam otišla na hir, spremala sam se za to, to je bio proces, ali nije bilo društvenih mreža, nisam ja imala mogućnost komuniciranja s javnosti i fanovima. Moja ekipa i roditelji su znali i bili su mi podrška i rekli da se uvijek imam gdje vratiti - rekla je Tajči.



Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

U Americi se odrekla umjetničkog imena, novi početak je bio jako težak.

- Ja sam došla u ono vrijeme, počeo je tada već nemir i rat doma. Nisam imala ušteđevine, podijelila sam je, otišla sam s jako malo novaca. Odlazila sam iz potpune slave u totalnu anonimnost, pazi u New York u kojem možeš biti apsolutno nevidljiv. Nisam baš toliko znala ni engleski, nismo tada imali YouTube da imali prilike vježbati. Nisam željela koristiti nikakve veze, poznanstva… Htjela sam biti sama i izgraditi se ponovno…malo po malo upoznaš ljude i stvaraš si novi život - zaključila je.