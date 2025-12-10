Tajči o teškoj životnoj odluci: 'Iako bole, tek kasnije shvatiš koliko su neke bile ključne'

Jedna večer, jedan grad i cijeli niz emocija koje se ne mogu ponoviti. Tatjana Matejaš Tajči je u Samoboru priuštila putovanje kroz godine, izvlačeći iz ladica uspomene na pjesme koje publika dugo nije imala priliku čuti uživo. Samobor nije odabrala slučajno. Kako je otkrila za InMagazin, upravo taj grad bio joj je savršena kulisa za mali hrvatski koncertni krug kojim želi podsjetiti publiku na glazbene trenutke koji su ostavili trag.

Foto: Franjo Matković

- Večeras je posebno značajno zato što je to moj prvi samostalni koncert sa nekim pjesmama koje nisam dugo pjevala. Recimo 'Padam u nesvijest', 'Kad se mrzi i voli', 'Zauvijek devetnaest', 'Noć od kristala', a i veselim se što je to baš Samobor jer ja sam tu kao mala često dolazila i volim ga - započela je Tatjana.

Iako se vraćala repertoaru iz prošlih godina, treme nije bilo.

- Nemam tremu, nego stvarno samo veliko uzbuđenje. Dobro, imam novu ekipu krasnih glazbenika. Tako da je tu isto ta jedna dimenzija uzbuđenja. Ali znaš, kad je dobra publika i kad su pjesme koje volimo i koje su iz srca, onda nema problema istaknula je Matejaš.

Tajči nastupala na Adventu u Samoboru | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Prije izlaska pred publiku njeguje mirniji pristup, bez velike pompe. A kad se svjetla pozornice ugase, najviše cijeni - jednostavnost.

- Mene i sad veseli taj jedan balans. Balans između i glazbe. Da li je to ti veliki koncerti ili gostovanja ili neki jazz u nekom manjem klubu i s druge strane moje vrtlarstvo. To što imam dvije gredice doma u dvorištu ili recimo, ja strašno volim kuhati doma ili čitati, pisati. Evo, završila sam manu script za memoar. Tako da ja volim taj balans i dosta mi je važan - pojasnila je Tajči.

U životu joj nije manjkalo teških odluka, no jedna joj je posebno ostala u sjećanju.

- Pa bilo mi je teško donijeti odluku da odem na studij mjuzikla kad sam otišla odavde. Mislim bilo je teško. Ima tih puno manjih, što mislimo da su manje odluke, ali su teške i onda tek kasnije vidimo koliko su nam bile ključne - priznala je Tatjana.

Iako joj je adresa već godinama i u SAD-u, prosinac tradicionalno rezervira za hrvatsku publiku. Koncerti u Vukovaru, Zagrebu, Bjelovaru i drugim gradovima potvrdit će da vrijeme njezinim pjesmama ne može ništa.

- Ne. Uglavnom pokušavam odmoriti glas prije nastupa. Pogotovo kad je ovako vani hladno. Šutnja pomaže. Puno puno vode, hidracije, toplog čaja. Ja se stvarno pazim, nisam više ono u dvadesetima pa baš ne mogu ne paziti - zaključila je Matejaš.

Foto: promo