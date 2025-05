Tajči: Starjeti je privilegij i čast, ali razmišljala sam o odlasku pod nož u nekim trenucima....

Ne, nisam ozbiljno razmišljala o odlasku pod nož, jedino u trenucima kad bih vidjela neku svoju fotografiju ili snimku s nastupa, što bi me brzo prošlo. Zapravo je starjeti privilegij i čast, pogotovo jer sam rano izgubila supruga, rekla je pjevačica Tatjana Cameron Tajči (54) za Gloriju.

U ranoj je mladosti od šminkerice Višnje dobila savjet kako je najvažnije dobro očistiti kožu i imati dobru kremu za lice.

- Višnja mi je uvijek govorila da uložim u dobru i hranjivu kremu, i to bez puno kemikalija, na što prirodnijoj bazi. To se odnosilo i na šminku. Uz to naglasila mi je važnost ispijanja vode, što mi, najiskrenije, i ne polazi uvijek za rukom. Srećom nikad nisam pušila jer duhan isušuje kožu pa izbjegavam zadržavanje u zadimljenim mjestima, a trudim se i dobro spavati - ispričala je rođena Zagrepčanka, zahvalna što je od majke naslijedila dobar ten.

Malmo: Tajči i Ante Gelo pripremaju se za večerašnji koncert, zaplesala i na pjesmu Baby Lasagne | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Od nastupa na Euroviziji u Zagrebu 1990., gdje je otpjevala hit 'Hajde da ludujemo', prošlo je 35 godina. Tajči je tad postala velika zvijezda, a njezini albumi 'Hajde da ludujemo' i 'Bube u glavi' postigli su velik uspjeh. Unatoč popularnosti, odlučila je poslušati unutarnji glas i okušati sreću u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ondje je osnovala obitelj i rodila trojicu sinova - Dantea (24), Evana (22) i Blaisa (20), nastupala u mjuziklima, glazbeno se usavršavala... S vremenom se posvetila i duhovnom razvoju te postala motivacijska govornica i certificirani life coach. To je i njoj pomoglo da se lakše nosi sa smrću supruga koji je u 47. godini izgubio bitku s karcinomom, i životnim odlukama.

Tatjana Matejaš Tajči sa sinom na otvaranju filmskog festivala u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL