Tajno platio 2 milijuna kn zbog seksualnog uznemiravanja...

Aubrey Drake Graham (32), poznatiji po umjetničkom imenu Drake, isplatio je više od dva milijuna kuna istoj ženi koju je pokušao tužiti zbog lažnih optužbi o seksualnom uznemiravanju, za koje je u potpunosti oslobođen 2017. Instagram model, Layla Lace (32), tako je dobila 350.000 dolara, što je oko 2.312.000 kuna.

Foto: Instagram royal

Tajna nagodba o isplati otkrivena je nakon što je Layla uložila žalbu protiv svog odvjetnika koji, kako kaže, nije postupao u njezinom interesu, već se urotio s Drakeovim odvjetnikom protiv nje. Tada je otkrila detalje o susretu s reperom, koji se dogodio u veljači 2017. tijekom njegove turneje u Velikoj Britaniji, nakon što su se vratili u hotelsku sobu.

- Drake me prisilio na oralni seks, no to nije bio obični oralni seks, već više kao fetiš - rekla je Layla i dodala kako joj je reper rekao da pljune u šalicu koju je on izmjerio.

Foto: screenshot/

Reper je priznao da su imali odnos nakon njegovog koncerta u Manchesteru, no tvrdi kako je Layla pristala na oralni seks. U travnju 2017. ona je izjavila da je ostala trudna s Drakeom, ali nije bilo dokaza o trudnoći. Zatim je u svibnju navodno angažirala odvjetnika kako bi izvukla milijune od repera, no nije pristala na test očinstva.

Foto: Reuters

Slučaj je eskalirao u lipnju nakon što je nazvala njujoršku policiju kako bi prijavila silovanje. Policija je tada razgovarala s Drakeom, ali su ga oslobodili s obzirom na to da nije bilo dokaza za optužbe.

POGLEDAJTE VIDEO: