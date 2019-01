Drakea optužuju da je pedofil: Na nastupu pipkao maloljetnicu

Ti imaš 17 godina? Kako si tako dobra. Ne znam da li se trebam osjećati loše, ali sam se zabavio, govori reper Drake (32) tad maloljetnoj djevojci na snimci koja je ovih dana iscurila na internet. Snimka datira iz 2010. godine, a Drake se na njoj nije zaustavio samo na 'komplimentima' djevojci. U idućem kadru poljubio ju je u usta da bi ona potom napustila pozornicu.

drake kisses underage girl, learns she’s underage, then kisses her again but this time feels her breasts pic.twitter.com/oLkxZccHiS

Snimka je izazvala lavinu komentara na internetu gdje svi osuđuju njegovo ponašanje, ali su primijetili da reperu ovo nije prvi put. Naime, Drake je javno priznao kako je izlazio na večere sa 16-godišnjim manekenkama, a najveći šok bio je kad je priznao da se često dopisuje i voli provoditi vrijeme s 14-godišnjom Millie Bobbie Brown, zvijezdom serije 'Stranger things'. Mlada glumica tvrdi kako joj Drake daje savjete u vezi ljubavnih veza te ne vidi ništa sporno u njihovu odnosu...

Muž nekadašnje Drakeove djevojke Serene Williams, poduzetnik Alexis Ohanin zamolio je za pomoć američkog lovca na pedofile Chrisa Hansena da istraži cijeli slučaj...

y’all acting like #drake hasn’t BEEN a pedophile. this isn’t new. he has a long history of getting involved with underage girls. don’t brush off one experience just because it was a while ago or ‘people make mistakes’. it wasn’t a mistake. it’s literally his history