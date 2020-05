Tajno se viđali, Markle ostavila glumu, sad im se život okrenuo

Prošle su dvije godine od bajkovitog kraljevskog vjenčanja. Na današnji dan 2018. u kapelici St. Georgea u dvorcu Windsoru sudbonosno 'da' izrekli su princ Harry (35) i Meghan Markle (38). Od svog vjenčanja pa sve do danas prošli su mnogobrojna iskušenja, a nedavno su napustili svoj londonski dom i započeli život sa sinčićem Archiejem u Los Angelesu.

Foto: Owen Humphreys/Press Association/PIXSELL

Nikad se ne bismo kladili da će Harry odabrati pripadnicu Hollywooda, glumicu, slavnu ženu, k tome razvedenu. No, ljubav se dogodila i nakon manje od dvije godine veze.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Par je svojedobno rekao kako su se zaljubili na prvi pogled. Do trećeg spoja već su spavali pod zvijezdama u Bocvani. Sve to događalo se sredinom 2016. godine. Potom se Meghan vratila u Toronto kako bi snimala seriju 'Suits', no par se u tajnosti sastajao nekoliko tjedana. Harry je čak i stigao na set serije. Tada je u visokom londonskom društvu počelo šuškanje o njihovoj vezi...



Foto: Phil Noble/Press Association/PIXSELL

Njihova ljubavna priča nije ostala dugo skrivena, a tabloidi su počeli s pričama. Markle se tada osjećala loše, jer je u svemu bilo puno neistine. No, princ Harry tada je napisao otvoreno pismo koje je objavila Kensingtonska palača, kojim je pokazao kako je zaljubljen u Meghan. Ono što ih je spojilo je i ljubav prema humanitarnom radu. Oboje su na tom polju jako angažirani te ih je to dodatno povezalo.

Foto: Vivienne Vincent/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Službeno su se prvi put zajedno pojavili u Torontu, kada su bile Invictus Games, odnosno natjecanje ozlijeđenih veterana koje je 2014. utemeljio Harry. Upravo je te igre princ iskoristio da predstavi Meghan svijetu. Nakon što je upoznala kraljicu Elizabetu (94), Meghan je otkazala angažman u seriji 'Suits' te se preselila u Harryjev dom unutar Kensingtonske palače. U studenom 2017. Harry je zaprosio Meghan, a 2018. su se vjenčali. Godinu dana nakon dobili su sinčića.

Foto: Profimedia

Njihov život danas nije ni približno isti kao što je to bilo prije samo nekoliko mjeseci. Harry i Meghan odstupili su s kraljevskih dužnosti i preselili se prvotno u Kanadu, a sada su u Los Angelesu. Navodno trenutačno žive u vili Tylera Perryja. Nije poznato borave li tamo besplatno ili plaćaju najam, ali je sigurno da vilu nisu kupili. Nedavno su strani mediji pisali kako par traži kuću koju će kupiti.

