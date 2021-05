Finale 65. Eurosonga bilo je u subotu i društvene mreže ubrzo su obišli kadrovi talijanskog pjevača Damiana Davida (22) koji je, navodno, šmrkao kokain u prijenosu uživo dok su se čitali bodovi. On je izjavio da se samo sagnuo zbog razbijenog stakla.

- Stvarno smo šokirani da neki ljudi govore kako se Damiano drogirao. Mi smo zaista PROTIV droga i nismo nikada šmrkali kokain. Spremni smo se testirati jer nemamo ništa za sakriti. Mi smo tu da bi svirali svoju glazbu i sretni smo zbog pobjede na Eurosongu. Želimo zahvaliti svima koji nas podržavaju! Rock 'n' Roll neće nikada umrijeti, volimo vas! - poručili su iz grupe.

Nakon što su se vratili u Italiju, pjevač je testiran na droge, a sad je došao i nalaz - negativan je, pišu strani mediji.

Pjevača su nakon presice odmah ulovili i novinari pa je detaljnije opisao što je zapravo radio.

- Gitarist Thomas Raggi je slomio staklo... To je bilo staklo. Molim vas, nemojte me to pitati. Ne drogiram se. Nikakav kokain, molim vas... Nemojte to govoriti - rekao je Damiano pa se brzo prebacio u glazbene teme.

Fanovi su ih na društvenim mrežama odmah podržali.

- Bravo, znali smo da je u pitanju staklo - komentirao je jedan pratitelj, a drugi dodao:

- Skoro je skandal zasjenio super pjesmu!