Talijanski bend Maneskin pobijedio je na 65. Eurosongu u Rotterdamu, ali je preuzimanje titule najboljih, zasjenila scena iz uključenja uživo dok je trajalo bodovanje u areni Ahoy.

Gledatelji su primijetili da je pjevač Damiano David (22) pognuo glavu nad stolom i komentirali su da nešto 'vuče', te aludirali naravno na kokain.

Društvene mreže su se 'užarile' od komentara i isječaka mladog pjevača s kauča.

- Stvarno smo šokirani da neki ljudi govore kako se Damiano drogirao. Mi smo zaista PROTIV droga i nismo nikada šmrkali kokain. Spremni smo se testirati jer nemamo ništa za sakriti. Mi smo tu da bi svirali svoju glazbu i sretni smo zbog pobjede na Eurosongu. Želimo zahvaliti svima koji nas podržavaju! Rock 'n' Roll neće nikada umrijeti, volimo vas! - poručili su iz grupe.

Pjevača su nakon presice odmah ulovili i novinari pa je detaljnije opisao što je zapravo radio.

- Gitarist Thomas Raggi je slomio staklo... To je bilo staklo. Molim vas, nemojte me to pitati. Ne drogiram se. Nikakav kokain, molim vas... Nemojte to govoriti - rekao je Damiano pa se brzo prebacio u glazbene teme.

Njihova pjesma 'Zitti E Buoni' zaradila je 524 boda.