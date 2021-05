Pjevača Damira Kedžu (34) gledatelji trenutačno mogu pratiti u showu Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato', a snimio je i videospot za novi singl. Za Slobodnu Dalmaciju govorio je o transformacijama u emisiji, nadolazećim koncertima te o svom nastupu na Dori i neprežaljenom Eurosongu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kad kreneš s cijelim timom raditi na svojoj transformaciji, ne misliš na to koliko je nešto lako ili teško već samo da daš najbolje od sebe u svakom dijelu transformacije koja ti je dodijeljena. Najteže mi pada ustajanje u u zoru, ja jesam jutarnji tip, ali mi se za neke zahtjevne i kompleksne uloge i maske krenemo spremati već u 6 ujutro, što znači da se moram probuditi u 4 ili pola 5 da bih stigao u studio i bio spreman u 6. Sve ostalo mi nije nikakav problem - opisao je proces rada u showu.

Nedavno se javno cijepio, a nada se kako će mu se poslovni i privatni život uskoro 'normalizirati'.

- Konačno mogu najaviti koncert i to čak tri solistička koncerata i to me čini “živim" i neizmjerno sretnim. Veselim se konačno vidjeti ljude, pjevati uživo jer, više sam puta to ponavljao, smisao mog bavljenja glazbom je pjevanje s ljudima uživo, koncerti i ta razmjena energije koju donose. Jedva čekam - ispričao je Kedžo.

Osvrnuo se na kraju i na Eurosong u Rotterdamu, koji mu nije bio suđen, iako je trebao biti naš predstavnik na tom natjecanju.

- Eurosong je i ove godine opravdao status jednog od najgledanijih spektakla na svijetu. Čini mi se da ga je ove godine gledalo preko 180 milijuna ljudi što samo po sebi dovoljno govori. Bilo je puno dobrih pjesmama i nastupa, a pobijedila je i po meni jedna od najboljih pjesama i nastupa. Francuska, Švicarska, Italija, Island i Izrael bili su moji favoriti. Doru sam osvojio i time ispunio pola svog dječačkog sna. Vjerujem da ćemo i u budućnosti stvoriti pjesmu kao “Divlji vjetre” i ostvariti san - zaključio je.