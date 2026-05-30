STRAHUJU OD PROSVJEDA

Talijani su zabranili koncerte Kanyea Westa i Travisa Scotta

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RANDALL HILL/REUTERS

Westu, također poznatom kao Ye, otkazani su mnogi nastupi diljem Europe ovog ljeta nakon godina antisemitskih izjava, uključujući izjave u kojima hvali Adolfa Hitlera, ili objavljivanje sadržaja s nacističkim simbolima.

Italija je zabranila koncerte američkih repera Kanyea Westa i Travisa Scotta koji su se trebali održati u srpnju u sjevernom gradu Reggio Emiliji, priopćile su vlasti u subotu.

Župan Salvatore Angieri naredio je otkazivanje zbog zabrinutosti za javni red i sigurnost, uključujući mogućnost prosvjeda.

Sa Scottom pak organizatori postupaju oprezno otkako je u gužvi na njegovu koncertu 2021. na festivalu Astroworld u Houstonu poginulo 10 osoba, a stotine su ozlijeđene.

Scott je trebao nastupiti na festivalu "Pulse of Gaia" 17. srpnja u Areni RCF sa 103.000 mjesta, a Yeov je nastup bio zakazan za idući dan.

Angieri je rekao da je odluka donesena na zahtjeve potrošačke skupine CODACONS i židovske zajednice u Modeni i Reggio Emiliji, koji su izazvali posebnu zabrinutost zbog Yea.

Vlasti su kao čimbenike koji su doveli do zabrane navele kratko vrijeme održavanja dvaju koncerata i velik priljev gledatelja koji se očekuje unutar 24 sata. Također su istaknule otkazivanje drugih Yeovih koncerata u Europi i "konkretan rizik" od prosvjeda. U travnju je Britanija odbila Yeu ulazak uz obrazloženje da njegova prisutnost ne bi bila korisna za javno dobro.

Kasnije tog mjeseca odgodio je i koncert u Marseilleu nakon izvješća da je francuska vlada događaj pokušala zabraniti, dok su otkazani i koncerti u Poljskoj i Švicarskoj. Ye, koji se ispričao zbog prošlih izjava pravdajući ih neliječenim bipolarnim poremećajem, nastavio je nastupati u zemljama koje su mu to dopustile. U subotu bi trebao održati koncert u Istanbulu.

Također će sljedeći mjesec održati koncerte u Nizozemskoj, nakon što je ministar migracija izjavio da ne postoje zakonske osnove za zabranu ulaska.

Ye, Scott ni organizatori događaja u Italiji još nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

