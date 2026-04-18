Nova zabrana: Otkazali nastup Kanyea Westa i u Poljskoj

Poljski stadion Śląski u petak je objavio da će otkazati koncert američkog repera Kanyea Westa nekoliko dana nakon što je odgođen njegov nastup u Francuskoj usred gnjeva zbog njegovih antisemitskih komentara iz prošlosti i glorificiranja nacizma.

- Željeli bismo vas obavijestiti da se koncert Yea (Kanyea Westa), planiran za 19. lipnja 2026. na stadionu Śląski neće održati iz formalnih i pravnih razloga - objavio je na Facebooku direktor stadiona Adam Strzyzewski.

Odluka stadiona smještenog u zapadnome gradu Chorzowu, o čemu je prvi na internetskoj stranici izvijestio list Wyborcza, usijedila je nešto više od tjedan dana nakon što je Britanija spriječila američkog 48-godišnjaka da doputuje ondje kao glavna zvijezda festivala.

Reper se još nije oglasio o odluci. Kanye West, poznat kao Ye, u siječnju se, nakon brojnih oštrih kritika ispričao zbog svog ponašanja, koje je pripisao neliječenom bipolarnom poremećaju.

Vlasti u Poljskoj ranije su najavile da će nastojati zabraniti koncert planiran za 19. lipnja.

- U zemlji obilježenoj poviješću holokausta ne možemo se pretvarati da je ovo samo zabava - rekla je u četvrtak poljska ministrica kulture Marta Cienkowska.

Više od 1,1 milijuna ljudi, većinom Židova, ubijeno je u logoru smrti Auschwitz u Poljskoj koju su tijekom Drugoga svjetskog rata okupirali nacisti. Nacistička Njemačka pobila je više od 3 milijuna od ukupno 3,2 milijuna židovskog stanovništva Poljske.

Yeu je prošle godine zabranjen ulazak i u Australiju nakon što je na svojoj web stranici objavio pjesmu koja promovira nacizam i nakon što je reklamirao majice sa svastikom.

Dosad je tijeom ove godine nastupio u Sjedinjenim Državama i Mexico Cityju, a još uvijek postoje planovi o njegovim koncertima u Europi i Aziji.