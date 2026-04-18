Obavijesti

Show

Komentari 0
KONTROVERZNI REPER

Nova zabrana: Otkazali nastup Kanyea Westa i u Poljskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: RANDALL HILL/REUTERS

Vlasti u Poljskoj ranije su najavile da će nastojati zabraniti koncert koji je bio planiran za 19. lipnja, a u petak je publika obaviještena kako će nastup biti otkazan

Admiral

Poljski stadion Śląski u petak je objavio da će otkazati koncert američkog repera Kanyea Westa nekoliko dana nakon što je odgođen njegov nastup u Francuskoj usred gnjeva zbog njegovih antisemitskih komentara iz prošlosti i glorificiranja nacizma.

- Željeli bismo vas obavijestiti da se koncert Yea (Kanyea Westa), planiran za 19. lipnja 2026. na stadionu Śląski neće održati iz formalnih i pravnih razloga - objavio je na Facebooku direktor stadiona Adam Strzyzewski.

NE ŽELE GA NI U BRITANIJI Zabrane i kontroverze: Kanye je odgodio nastup u Marseilleu
Odluka stadiona smještenog u zapadnome gradu Chorzowu, o čemu je prvi na internetskoj stranici izvijestio list Wyborcza, usijedila je nešto više od tjedan dana nakon što je Britanija spriječila američkog 48-godišnjaka da doputuje ondje kao glavna zvijezda festivala.

Kanye West blocked from travelling to UK
Reper se još nije oglasio o odluci. Kanye West, poznat kao Ye, u siječnju se, nakon brojnih oštrih kritika ispričao zbog svog ponašanja, koje je pripisao neliječenom bipolarnom poremećaju.

ODBIJENA MU VIZA Nećete vjerovati koliko je milijuna Kanye West trebao zaraditi na Wireless Festivalu
- U zemlji obilježenoj poviješću holokausta ne možemo se pretvarati da je ovo samo zabava - rekla je u četvrtak poljska ministrica kulture Marta Cienkowska.

FILE PHOTO: Rapper Kanye West gestures to the crowd
Više od 1,1 milijuna ljudi, većinom Židova, ubijeno je u logoru smrti Auschwitz u Poljskoj koju su tijekom Drugoga svjetskog rata okupirali nacisti. Nacistička Njemačka pobila je više od 3 milijuna od ukupno 3,2 milijuna židovskog stanovništva Poljske.

Yeu je prošle godine zabranjen ulazak i u Australiju nakon što je na svojoj web stranici objavio pjesmu koja promovira nacizam i nakon što je reklamirao majice sa svastikom.

SAGA SE NASTAVLJA... Kanye West neće nastupiti na Wireless Festivalu: Zabranjen mu je ulazak u Veliku Britaniju
Dosad je tijeom ove godine nastupio u Sjedinjenim Državama i Mexico Cityju, a još uvijek postoje planovi o njegovim koncertima u Europi i Aziji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Mike iz Big Brothera? Nakon promjene spola pozira u minici, a hvali se i poprsjem...
NEPREPOZNATLJIV

Sjećate se Mike iz Big Brothera? Nakon promjene spola pozira u minici, a hvali se i poprsjem...

Mika Vasić prije 10 godina natjecao se u reality showu s bratom blizancem Gibom i roditeljima. Stekli su slavu i veliku popularnost, a braća su promijenila spol te se zovu Ana i Ivana
24sata doznaje: Nije istina da Mišo Kovač jedva preživljava. Dobro je i sprema koncert
PREKINUO ŠPEKULACIJE

24sata doznaje: Nije istina da Mišo Kovač jedva preživljava. Dobro je i sprema koncert

Počele su kružiti informacije da glazbena legenda živi od 420 eura mirovine i da mu prijatelji planiraju organizirati humanitarni koncert, no izvor blizak pjevaču tvrdi da to nije istina
FOTO Svi pričaju da će netko od njih biti novi James Bond: Među frajerima je i slavna ljepotica...
TKO BI MOGAO BITI OD NJIH 16?

FOTO Svi pričaju da će netko od njih biti novi James Bond: Među frajerima je i slavna ljepotica...

Već se neko vrijeme priča o agentu 007 i tko će postati novi James Bond. Strani mediji izvijestili su kako se već radi na novom nastavku, no još nije poznato tko će postati najpoznatiji tajni agent... Ili agentica?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026