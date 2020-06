Taman kupili kuću bez kredita, Boris je Doris pisao pjesme, a sad se šuška kako se razvode...

Par se vjenčao 2013. u Zadru u katedrali Svete Stošije. Skupa imaju sina Donata i kćer Gitu, a nedavno su i kupili, kako su rekli, kuću iz snova bez kredita. No, priča se kako se njihov odnos promijenio...

<p>Glumica i televizijska voditeljica <strong>Doris Pinčić Rogoznica</strong> (31) i njen suprug, glazbenik <strong>Boris Rogoznica</strong> (30) navodno imaju krizu u braku i pred razvodom su, piše <a href="https://story.hr/Celebrity/a137310/EKSKLUZIVNO-Doris-Pincic-Rogoznica-i-Boris-Rogoznica-se-razvode.html" target="_blank">Story.</a> O tome se počelo šuškati nakon što je par prestao nositi vjenčano prstenje i već duže vrijeme ne objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brak im je u krizi</strong></p><p> </p><p>Povezivanje Doris i Borisa u ljubavnom smislu počelo je krajem 2011. godine. Tada je Doris demantirala bilo kakvu romansu s glazbenikom.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DORIS:</strong></p><p>- Boris i ja smo dugogodišnji prijatelji. To smo bili i mnogo prije mog angažmana u seriji 'Larin izbor' - rekla je tada Doris, no ubrzo nakon toga viđeni su zajedno u izlascima i na koncertu <strong>Olivera Dragojevića </strong>u splitskom HNK.</p><p>Nedugo nakon toga skupa su došli na koncert <strong>Chrisa Reae </strong>u Boćarskom domu kada je Boris, zanesen romantikom na koncertu, snažno zagrlio i poljubio Doris.</p><p>U siječnju 2013. Doris je potvrdila da su se zaručili.</p><p>- Istina je da smo se zaručili i to još prije nekoliko mjeseci, ali smo to podijelili samo s našim najbližim prijateljima i obitelji, kao što ćemo činiti i u budućnost - rekla je Doris tada. </p><p>Iste te godine, u rujnu, par se vjenčao u Zadru u katedrali Svete Stošije. Boris je odjenuo klasično crno odijelo, a Doris je imala čipkastu, ružičastu haljinu.</p><p>Godinu dana nakon Doris je rodila sina <strong>Donata</strong>, a u lipnju 2018. im se obitelj proširila za još jednog člana - dobili su kćer <strong>Gitu</strong>. </p><p>- Dijete je veliko iskušenje za brak jer nema se više ni blizu toliko vremena za partnera, ali treba dati sve od sebe da se izdrži. No ako me pitate što najviše cijenim kod supruga, mogu samo reći puno toga - rekla je Doris nakon rođenja Gite. </p><p>Boris je svojoj Doris snimio i ljubavnu pjesmu 'Rastvorio bih more'.</p><p>- Pjesmu posvećujem svojoj supruzi za naših zajedničkih pet godina braka. Kao glazbeniku, najlakše mi je izraziti se pjesmom pa neka ova pjesma kaže sve. Također, pjesmu poklanjam i svima onima, koji se pronađu u njoj - poručio je Boris svojoj ženi za petu godišnjicu braka. </p><p>Prošle godine Doris i Boris kupili su kuću bez kredita, o čemu su se raspisali brojni domaći mediji. </p><p>- Prodali smo stan u Zagrebu i za taj novac plus još malo smo dodali i kupili kuću na selu. Gdje mnogi možda ne bi živjeli jer ima blata i prašine, ali evo tako smo odlučili jer nam se čini da je za djecu zdravije i bolje - objasnila je voditeljica za portal <a href="https://www.zeneinovac.com/doris-pincic-rogoznica-volim-novac-jer-mi-omogucuje-stvaranje-uspomena/">Žene i novac</a>.</p>