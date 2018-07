Tamara Ecclestone: 'Planiram dojiti Fifi dok ne krene u školu'

Jedna od najpoznatijih 'ambasadorica za dojenje', nasljednica i milijarderka Tamara Ecclestone (34) već se susrela s dosta kritika zbog izbora da i dalje doji kćerku Sophiju (4), koju od milja svi već zovu 'Fifi'.

Ali, i neke koje to do sada nije smetalo, bogata je nasljednica uspjela 'zbuniti' izjavom da svoju Fifi planira dojiti sve dok ova ne krene u školu.

Kćerka Barnija (87) i Slavice Ecclestone (60) je za američki magazin Closer rekla kako 'ne namjerava brzo odustati od dojenja'. Ecclestone je nastupila i u kampanji koja pod nazivom 'Brest is the best' ili 'Dojenje je najbolje' promovira što dulje prirodno hranjenje djeteta.

- Iako Fifi sama polako već odbija dojku, ne moram raditi i nisam ograničena vremenom pa ju želim dojiti dok ne krene u školu - rekla je kćerka bivšeg vlasnika Formule 1 i dodala kako u svakom slučaju 'još nije spremna prestati'.

Ova majka jednog djeteta svoju odluku objašnjava mišljenjem kako 'Fifi još ima benefita od njenog mlijeka', ali i brigom za svoje mentalno zdravlje.

- Znam da neke žene naglo prestanu s dojenjem zbog čega često postanu previše emotivne tako da mnogi tvrde da je bolje prestajati polako da bi se izbjegle negativne posljedice. Zato se za sebe ne bojim - rekla je Ecclestone.

Zbog ovakvih se stavova često našla na kritikama fanova, pogotovo nakon što je na društvenoj mreži objavila fotografiju na kojoj doji Sophiju kojoj su tada bile tri godine.

- Sigurno će ti kćerka biti presretna zbog ove fotke i najpopularnija u školi kad bude imala 15 - napisala joj je jedna pratiteljica na društvenoj mreži, a druga je dodala kako je 'super što još doji, ali kako ne mora to cijeli svijet vidjeti'. Uglavnom su se mnogi složili kako nasljednica sa svojim djetetom može postupati kako želi, ali da svoje intimne trenutke i mišljenja ne treba dijeliti tako javno.

Foto: ITV

Gostujući u ITV showu 'Loose Women' Tamara je objasnila da je sliku dojenja snimio njen suprug Jay Rutland (37) i kako nije imala pojma da će ista izazvati toliko podjela i kontroverzi na društvenoj mreži.

Foto: Stela Tudjan

- Meni je samo izgledala kao lijepa uspomena - rekla je Ecclestone i objasnila da kćerkici u zadnje vrijeme svoje mlijeko daje samo prije spavanja, što ju 'nakon kupanja i pričanja priči smiri pred spavanje'.