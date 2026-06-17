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LUKSUZNA ZABAVA

Tamara Kalinić pokazala kako je izgledala raskošna djevojačka: Nosila haljinu od 2500 eura

Piše Maša Mai Čigir,
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Tamara Kalinić pokazala kako je izgledala raskošna djevojačka: Nosila haljinu od 2500 eura
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Foto: screenshoot/Instagram

Svjetski poznata influencerica Tamara Kalinić uskoro će se udati za zaručnika Filippa Testu te je uoči velikog dana priredila glamuroznu djevojačku zabavu

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Jedna od najpoznatijih svjetskih modnih influencerica, Tamara Kalinić, podijelila je sa svojih gotovo 2 milijuna pratitelja fotografije sa svoje djevojačke zabave. Tamara i njene prijateljice su u luksuznu Marbellu otputovale privatnim avionom te se tamo zabavljale nekoliko dana. 

Tamara je kasnije objavila i niz fotografija iz popularnog restorana u Marbelli, Puente Romano. Na fotografijama je nosila bijelu kratku haljinu ukrašenu šljokicama i perlicama brenda Clio Peppiatt čija je cijena na službenoj stranici 2555 eura. U opis slika napisala je 'Stiže mlada' i time jasno dala do znanja da se približava najvažniji i najljepši dan u njenom životu. 

Tamarin budući muž, Filippo Testa, jedno je od najvećih lica u modnoj industriji. Ovaj Talijan menadžer je velikih modnih brendova kao što su 'Off-white' i 'Balmain', a upravo ih je moda i spojila.

- Ja sam slučajno došla na rođendansku proslavu moje prijateljice, zapravo sam imala druge planove tu večer. To je bilo u Parizu, jedna jako intimna proslava u njenoj hotelskoj sobi. Nikada nisam ispričala tu priču. Bilo je petnaestak ljudi, sve su to bili ljudi iz svijeta mode i sve sam poznavala. Njega nisam poznavala, ali mi je toliko bio zanimljiv, ne znam što je mene tu privuklo, ja nemam tip muškarca i inače se ne zaljubljujem tako kad vidim nekoga i zaljubila sam se. Potreban mi je tako neki šarm. I ja sam toliko željela pričati s njim i cijelu večer sam provela s njim. I, vidim ja da i on samo sa mnom priča i u jednom trenutku me pitao: „Oću li te sutra vidjeti na nekoj reviji“, ali sam mislila, kao muškarac, pita oće li me vidjeti, vidjet ćeš me, bok… On je mene ujutro zvao: „Jesi li ti krenula, ja te čekam na vratima…“ Ja nisam znala da će čekati, ja sam kao mislila mi ćemo se vidjeti, srest ćemo se i to je meni bilo tako simpatično što je on mene čekao na vratima te revije i usput me sto puta pitao: „Stižeš li, pa koliko još…“ - ispričala je Tamara.

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Podsjetimo, Tamara Kalinić po struci je magistra farmacije, no ljubav prema modi odvela ju je u drugom smjeru. Svoj blog 'Glam & Glitter' pokrenula je 2011. godine, a danas je nezaobilazno ime na tjednima mode u Milanu, New Yorku, Parizu i Londonu te surađuje sa mnogim svjetskim brendovima. Njezin utjecaj prepoznao je i britanski The Times, koji ju je uvrstio među sto najutjecajnijih influencerica u Ujedinjenom Kraljevstvu.

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