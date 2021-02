Goriš. Fotografu je ispalo srce. Pa ti izgledaš bolje nego Kim Kardashian, pisali su obožavatelji srpske pjevačice Jelene Karleuše (42) nakon što je na Instagramu objavila dvije provokativne fotografije na kojima je pokazala bujnu pozadinu.

Jelena je pozirala u minijaturnim traper hlačicama koje su joj otkrivale više no što su sakrivale. Nosila je i grudnjak te traper jaknu, a cijelu kombinaciju upotpunila je štiklama. Njezini obožavatelji u komentarima su se složili kako je ovo Karleušino 'najvatrenije' izdanje do sad.

No to nije bilo sve. Pjevačica nije odoljela da na jednoj fotografiji ne istakne samo bujnu pozadinu nakon čega je izazvala lavinu komentara. Upitali su se mnogi jesu li to zapravo hlačice ili tangice...

Karleuši niti jedna provokativna modna kombinacija nije strana. Uvijek naglašava svoje atribute, a na komentare dežurnih kritičara nikad se ne obazire.

Jelenu na Instagramu prati više od dva milijuna korisnika društvene mreže, a gotovo da i ne prođe dan, a da ih ne 'počasti' provokativnim fotografijama.