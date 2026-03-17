Tanja Savić za 24sata: Filere moje tijelo ne podnosi, a sve što sam radila na sebi - vidi se

Kada sam bila mlađa, kada sam kretala, sve mi je bilo prirodno. Nisam osjetila neki veliki stres. Sve se događalo spontano i u moju korist. Ali, kako je vrijeme odmicalo i zbog privatnog života sam radila neke velike pauze, nije bilo lako - ispričala nam je ukratko srpska pjevačica Tanja Savić svoje 22 godine karijere.

Zagreb: Tanja Savić najavila koncert u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Turneja pod imenom '20 godina s Tanjom' dolazi i u Zagreb, 23. svibnja. gdje će se zasigurno 'oriti' hitovi Tanje Savić poput 'Zlatnik', 'Tako mlada', 'Stani tugo', 'Gdje ljubav putuje' i mnogi drugi.

- Kroz karijeru sam uvijek snimala pjesme onako kako se osjećam. Ako mi aranžeri pošalju pjesmu koja nije u mom nekom raspoloženju, ne osjećam je. Na primjer, kada mi pošalju tužnu pjesmu, ja kažem izvinite, ali ja sada ne patim. Sada sam sretna žena, dajte mi nešto veselo - nasmijala se Tanja.

Zagreb: Tanja Savić najavila koncert u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Tanja nam je otkrila da privatno sluša stranu glazbu i prati svjetsku glazbenu scenu, a da može na koncert bi najradije pozvala Shakiru, J-Lo i Justina Biebera.

Pjevačica je nedavno prošla kroz teško razdoblje nakon rastave od bivšeg muža, Dušana Jovančevića, koji je u 'koroni' tajno odveo sinove Maksima i Đorđea u Australiju.

- Nisam ustvari mogla shvatiti da netko može podnijeti toliku bol. Naravno, da se ogradim, nije to nešto najgore što se može dogoditi, ali sve što je vezano za djecu je toliko stresno, tako da je mene to stvarno obilježilo. Povjerenje prema ljudima je malo drugačije sada - iskreno je odgovorila.

Zagreb: Tanja Savić najavila koncert u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

No, sinovi sada žive s Tanjom koja je u sretnoj vezi s 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem, a otkrila je i koje njezine osobine imaju Maksim i Đorđe.

- Đorđe je moj mlađi sin. On nekako ima moj karakter u smislu ako je rekao da neće, on to neće pa makar gorjelo. Po osobnosti mi je sličniji stariji sin. On je nekako mirniji, kod njega sve može, lagan je onako. Ma divni su, stvarno - podijelila je Tanja.

Otkrila nam je i što je sve mijenjala na sebi te koji tretman joj je najdraži.

Zagreb: Tanja Savić najavila koncert u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Mislim da se kod mene sve vidi što sam radila. Iako, ve što sam radila, nije više lijepo kao prije. Evo, ovaj filer ispod oka se malo pomaknuo pa je napravio čudo. Moje tijelo ne podnosi filere, ne apsorbira ih. A najdraži tretman mi je masaža i to je u mom poslu jako bitno uz fizičku aktivnost - objasnila je.

