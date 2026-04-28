Tannhauser nakon 100 godina na pozornici HNK u Zagrebu

Zagrebačka premijera opere Tannhäuser Richarda Wagnera, koja je na rasporedu 15. svibnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, već sada izaziva izniman interes, ne samo među zagrebačkom publikom, nego i diljem Hrvatske.

Potvrđen organizirani dolazak publike iz Rijeke i Varaždina. Riječka publika predstavu će gledati 18. svibnja, dok je dolazak varaždinske publike najavljen za 23. svibnja.

"Suradnja nacionalnih kazališta odvija se u okviru Konzorcija hrvatskih nacionalnih kazališta, pokrenutog od strane Ministarstva kulture i medija, s ciljem poticanja suradnje i mobilnosti publike. Upravo je mobilnost publike jedan od ključnih strateških ciljeva Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a ovom inicijativom dodatno učvršćujemo našu ulogu središnjeg nacionalnog kazališta", ističe intendantica dr.sc. Iva Hraste-Sočo.

Podsjetimo i kako je HNK u Zagrebu, u suradnji s HŽ Putničkim prijevozom, nedavno pokrenuo nacionalnu kampanju „Vlakom u kazalište“, u sklopu koje putnici ostvaruju popust od 40% na cijenu prijevozne karte, čime se potiče dolazak publike iz svih dijelova Hrvatske u Zagreb.

"Dolazak publike iz drugih hrvatskih gradova svjedoči o rastućem interesu za vrhunske operne produkcije, ali i o važnosti povezivanja kulturnih institucija na nacionalnoj razini." - dodaje dr.sc. Iva Hraste Sočo.

Sudeći po interesu publike, Tannhäuser nastavlja seriju iznimnih opernih kazališnih ostvarenja aktualne sezone HNK u Zagrebu, nakon Bellinijeve "Norme" i Verdijeve "Aide". Četiri od ukupno šest izvedbi u ovom premijernom bloku rasprodane su tjednima prije premijere, dok su je ostale dvije izvedbe ostalo tek nekoliko ulaznica.