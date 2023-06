Tara Thaller komentirala razvod i otkrila detalje: 'Istina je...'

Glumica Tara Thaller (25) komentirala je razvod od supruga Farisa Pinje (26) koji je u utorak iznenadio domaću javnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke kako je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno, svaka takva odluka je teška, no kad je stav obostran, razlaz je znatno lakši. Ostajemo u dobrim odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu - poručila je za Gloriju.

Foto: Slaven Branislav Babic

Par se upoznao 2019. godine na Sarajevo Film Festivalu, no zaljubili su se tek kasnije tijekom studija na tamošnjoj Akademiji scenskih umjetnosti.

Foto: Zvonimir Ferina atelier FERINA ZAGREB; HRVATSKA

Vjenčali su se u tajnosti u prosincu 2021. godine u krugu najbližih članova obitelji i prijatelja.

- Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci, naprosto su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema i oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i sigurna sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je naprosto došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem - iskreno je priznao Faris za Večernji list.