Tara Thaller se razvodi nakon manje od dvije godina braka: 'Odluku smo donijeli zajedno!'

Glumac Faris Pinjo (26) i Tara Thaller (25) se razvode nakon manje od dvije godine braka.

Faris je to ekskluzivno potvrdio Večernjem listu.

- Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci, naprosto su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema i oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i sigurna sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je naprosto došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem - iskren je bio mladi glumac.

Podsjetimo, mladi par se vjenčao u prosincu 2021. godine u krugu obitelji i bliskih prijatelja u Matičnom uredu Medveščak u Zagrebu. Par se upoznao na sarajevskoj Akademiji dramskih umjetnosti, a u početku su bili samo kolege.

Glumica je inače najpoznatija po ulogama u HBO-ovoj seriji 'Uspjeh' i srpsko-hrvatskoj telenoveli 'Pogrešan čovjek', a pamtimo je i kao pobjednicu zadnje sezone showa 'Zvijezde pjevaju'. Sudjelovala je i u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Njen uskoro bivši suprug sada se sprema za nastup na Splitskom festivalu s pjesmom 'Za nju', a Večernjem je priznao kako je riječ o skladbi koja je svojedobno bila presudna za ljubavnu priču njega i zagrebačke glumice. Naime, Faris je pjesmu izveo u zajedničkom društvu, a Tari se jako svidjela, no kada ju nije uspjela naći na You Tubeu, nazvala ga je i pitala odakle je ta pjesma. Čuli su se i on joj je rekao da je upravo on autor skladbe koja je se toliko dojmila, a govori o mladiću koji traži iskrenu ljubav. Njihova međusobna druženja tada su prerasla u nešto više.