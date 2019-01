Tara Thaller: 'Nije mi bilo teško snimati eksplicitne scene...'

Još mi je sve nestvarno. Gledala sam s obitelji sve epizode, svi su ponosni. Među nama vladaju povjerenje i razumijevanje, pa su tako svi razumjeli i prihvatili svaku scenu u kojoj igram bez obzira na nasilje ili moju obnaženost. Bilo mi je teže gledati nego snimati takve scene, ali ekipa na setu maksimalno mi je olakšala, rekla nam je Tara Thaller (20).

Mlada Zagrepčanka zvijezda je serije 'Uspjeh', prve originalne HBO produkcije na našim prostorima, koju je režirao Oscarom nagrađen sarajevski redatelj Danis Tanović, a koja se počela emitirati početkom siječnja.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ljudi je, dodaje, još ne prepoznaju po ulici i ne prilaze, ali ne može se naviknuti na brojne jumbo plakate polijepljene po gradu.

- Nije me bilo u Hrvatskoj jer sam bila na skijanju i sad kad sam se vratila, gdje god se okrenem, vidim sebe. Prečudno mi je to. Zaista se ne mogu naviknuti. Čak su me i prijatelji počeli zafrkavati oko toga. Baš ne vjerujem kako se sve ovo brzo odvilo - iskrena je Tara.

Foto: privatni album

U seriji 'Uspjeh' ima jednu od glavnih uloga, a istaknula je kako joj nije bilo naporno na setu te kako se odlično snalazila. Imala je tremu, ali nje se, priznaje, ionako ne može riješiti zato što je prisutna od malih nogu.

- Naravno da se uvijek može dati više, no zadovoljna sam svojom ulogom. Sve je išlo glatko, upozorili bi me na neke pogreške i ja bih to promijenila. Ono što mi je jako drago jest da se nisam morala puno toga odreći jer se sve snimalo u Zagrebu - priča i nastavlja:

- Imam tremu i mislim da zapravo ne bi bilo ni dobro da je nema. No kad snimanje krene, postanem potpuno druga osoba jer važan je lik koji tumačim, ma koliko bio različit od moje osobnosti. Tu i tamo još mi znaju zaklecati koljena, ali ne događa mi se da zaboravim tekst. To uvijek svladam - zaključila je.

Foto: privatni album

Za one koji se žele okušati u glumi nema neki recept ili tajnu jer ni ona sama ne zna kako se našla u tom svijetu.

- Krenula sam uobičajenim putem, pokušavala sam se upisati na Akademiju dramskih umjetnosti, ali nisam uspjela. Bez obzira na to, nisam htjela očajavati i ne raditi ništa po cijele dane pa sam se zaposlila u restoranu brze hrane. Nisam ni sanjala da ću zbog kastinga dobiti tako velike i odlične uloge - priča.

Osim velike uspješnice s 'Uspjehom' gledali smo je i u seriji 'Pogrešan čovjek'. To joj je ujedno bilo i prvo iskustvo snimanja sapunica. Sad kad je imala ulogu i u hrvatskim i u stranim produkcijama može ih usporediti. Ipak, kaže kako ne postoje prevelike razlike na setu. Sad kad evo razmišljam, nema baš neke razlike. Što se tiče pristupa jedino jer smo imali puno vremena za pripremu s obzirom na to da je bio filmski pristup seriji.

Foto: privatni album

Sve je išlo polako, ali što se tiče izgleda seta ili ljudi na setu, nije neka razlika. Najveća je razlika u promociji. Stalno su reklame na televiziji, a toliko popraćena ipak nije bila hrvatska produkcija, objašnjava Tara.

Za sebe tvrdi da je osoba koja voli kad joj se kažu pogreške kako bi ih poslije mogla ispraviti. Stariji kolege u tome joj pomažu svojim komentarima i neizmjerno im je zahvalna.

- Nisam imala osjećaj da se moram dokazati pred nekim renomiranim glumcima ili da me gledaju svisoka jer su oni već iskusni. Ničeg takvog nije bilo - prisjeća se.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ipak, za konstruktivnu kritiku najviše se voli obratiti mami jer ona 'zna najbolje'.

- Kad mi netko uputi neku kritiku, najbolje mi je pitati mamu. Ona je, vjerojatno kao što je i svaka druga mama, najobjektivnija. Ona će mi reći kad je nešto dobro, a kad nije. Baš će reći onako kako stvari uistinu jesu, neće prešutjeti nešto samo zato da me ne povrijedi jer zna da, ako mi kaže, mogu to ispraviti i biti još bolja i rasti u svom poslu - rekla je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Da će postati glumica, znala je još od malih nogu. Tad je sanjala da postane pjevačica ili glumica, a sad živi svoje snove.

- Doma smo snimali filmove, pa sam krenula na dramsku. Mislila sam djeca sanjanju da budu astronauti, pa tako i ja sanjam o tome da postanem glumica, smatrajući kako se to nikad neće ostvariti. I evo, život mi je dokazao suprotno - kaže Tara, koja je prošle godine pokušavala upasti na Akademiju dramske umjetnosti. U tome nije uspjela, ali nije ni odustala.

- Na proljeće odlazim u New York gdje ću snimati švicarski film ‘The Saint of the Impossible’. Nisam opet pokušavala upisati Akademiju znajući da ću morati izostajati s predavanja toliko dugo. Stoga sam odustala, ali ne i zauvijek. To će mi uvijek biti cilj, a znam da ću ga ispuniti - kaže. Priželjkuje si ulogu u kazalištu i mjuziklu, zbog čega ide na privatne satove plesanja.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Nemam još uloga za kazalište, ali vrlo rado bih pristala ako se ukaže prilika. Treba probati. Gluma je gluma. Naravno da ima razlika između filma, serije i kazališta, ali u srži to je to - pojašnjava Tara. Lik Blanke koji je utjelovila u HBO-ovoj seriji potpuna joj je suprotnost, ali kako tvrdi, to joj je još i bolje.

- Karakterno smo totalno drukčije. Kad je počelo snimanje, tako su polako taj strah i razlika nestajali. Priprema je bila najteža, to odmah mogu reći. Mlada sam i to što sam imala nekoliko uloga ne znači da znam sve na ovom svijetu. Zato sam se propitkivala i razmišljala hoću li ja to moći, glumiti drsku i biti frajerica. Bilo me strah, crvenjeli su mi se obrazi, znojile ruke, a iz režije su mi govorili da mogu ja to i bolje. Htjela sam propasti u zemlju od srama, ali i to je sve brzo prošlo. Stojim iza toga da ne bih uspjela da nisam imala tako dobre kolege, redatelja... - govori glumica.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ma, cijela ekipa na setu je na nivou pa mi je posao došao kao svojevrsna zabava i igra, dodaje. U seriji je imala i eksplicitnih scena, a odradila ih je kao prava profesionalka. Koncentrirala se na tekst i pokrete tijela pa je sve ispalo baš onako kako su i ona i redatelj zamišljali.

- Baš sam se opustila tijekom te scene, a znam da većina misli da sam bila nervozna. Jednostavno sam znala da ću dobiti dobru uputu, da režija neće pustiti da nešto loše prođe. Što se tiče tih scena, raščistio se cijeli set, imala sam super partnera i mogu reći da scena uopće nije bila vulgarna. Bilo mi je neugodnije to gledati nego snimiti - ispričala je. Kako nam je ispričala, i kad gleda filmove, radi. Naime, zbog toga što joj je još sve novo i ne zna puno o tehnici koju glumci moraju svladati, na puno stvari obraća pozornost gledajući film.

Foto: privatni album

- Proučavam scene filmova. Gledam koliko nešto izgleda stvarno, a ja znam da nije jer sam takvu scenu imala na setu. Baš me zna zaokupirati neki film. Ali opet, ima i onih dana kad i ja, kao i većina, ‘isključim’ mozak pa se prepustim i jednostavno gledam film. Najčešće baš po tome mogu ocijeniti koliko je neki film dobar. Ako me potpuno privuče da ni ne razmišljam, onda znam da su glumci i svi na setu napravili genijalan posao - tvrdi.

Već se upoznala i s “negativnom” stranom popularnosti. Često zna dobiti zločeste komentare, no nikom ne zamjera jer je svjesna da se nije rodila takva osoba koja bi bila svima po volji. Ipak, više je onih poruka potpore.

- Ima manje lijepih komentara, ali ne obazirem se na to. Naravno, ako napišu konstruktivnu kritiku, onda da, apsolutno prihvaćam. Ali da ne bi bilo da dobivam samo zločeste komentare, javlja mi se puno ljudi koji su sretni zbog mene, kojima sam uzor i slično. Neki su mi već i ponudili brak, ali još sam mlada - šalila se Tara.