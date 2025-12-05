Tarantino: 'Paul Dano najslabiji je glumac u Hollywoodu'. Hrpa kolega mu je stala u obranu...

Quentin Tarantino izazvao je pravi mali potres u Hollywoodu nakon što je u podcastu The Bret Easton Ellis nazvao Paula Danoa „najslabijim muškim glumcem u SAG-u“, tvrdeći da je njegova izvedba u There Will Be Blood „glavna greška filma“. Tarantino smatra da Dano “nije mogao stajati rame uz rame s Danielom Day-Lewisom”, što je, po njemu, potkopalo cijeli projekt.

72nd Cannes Film Festival - Closing ceremony - Red Carpet Arrivals | Foto: JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Izjava je podigla puno prašine — fanovi, kritičari, kolege iz industrije skočili su u obranu Danoa. Mnogi podsjećaju da je imao sjajne uloge i raspored glumačkih uspjeha, od “There Will Be Blood” do novijih blockbustera.

Američki glumac Ben Stiller je prvi reagirao kratkom, oštrom porukom:„Paul Dano je jako briljantan.”

Simu Liu nadovezao se jednostavno, ali jasno:„Ne znam, čovječe, mislim da je Paul Dano nevjerojatan glumac.”

Foto: Laura Proctor

Redatelj The Batmana Matt Reeves, koji je radio s Danoom, poručio je:„Paul Dano je nevjerojatan glumac i nevjerojatna osoba.”

Scenarist Mattson Tomlin pohvalio je i njegovu glumačku i redateljsku stranu:„On nije samo izvrstan glumac, nego i zapanjujući redatelj koji zrači kontrolom i dubokom empatijom.”

Fanovi su bili jednako glasni. Jedan komentar glasio je:„Ovo je bilo nevjerojatno nekulturno od Tarantina… Dano je bio tako dobar da sam iskreno mrzio lik — a to obično znači da glumac radi vrhunski posao.”

Foto: YouTube

Reakcije su pokazale gotovo jedinstven stav - Paul Dano uživa golemo poštovanje kolega i publike, a Tarantinove uvrede dočekane su s nevjericom i odbijanjem.