Možda vas iznenadi! Tarantino otkrio koji njegov film mu je najdraži, a koji je remek-djelo

Čak i Quentin Tarantino ima omiljeni Tarantinov film. Tijekom opširnog intervjua u podcastu 'The Church of Tarantino', dvostruki dobitnik Oscara otkrio je koji mu je film najdraži, a koji smatra najboljim.

- 'Once Upon a Time in Hollywood' mi je najdraži, 'Inglourious Basterds' mi je najbolji - rekao je Tarantino.

- Ali mislim da je 'Kill Bill' ultimativni Quentinov film, kakav nitko drugi ne bi mogao snimiti. Svaki aspekt je toliko posebno iskopan iz moje mašte i mog identiteta, mojih ljubavi, moje strasti i moje opsesije. Dakle, mislim da je 'Kill Bill' film za koji sam rođen, mislim da je 'Inglourious Basterds' moje remek-djelo, ali 'Once Upon a Time in Hollywood' mi je najdraži - dodao je.

Foto: Jonas Walzberg/DPA

Njegove filmove karakterizira nasilje, produženi dijalozi koji često sadrže mnogo psovki i reference na popularnu kulturu. Njegov rad stekao je kultnu popularnost uz kritički i komercijalni uspjeh; neki su ga proglasili najutjecajnijim redateljem svoje generacije, a primio je brojne nagrade i nominacije, uključujući dvije nagrade Akademije, dvije nagrade BAFTA i četiri nagrade Zlatni globus.

- Mislim da je 'Inglourious Basterds' moj najbolji scenarij, a mislim da su 'Hateful Eight' i 'Once Upon a Time In Hollywood' odmah iza njega - objasnio je.

- Ali, postoji aspekt filma 'Hateful Eight' za koji zapravo mislim da je vjerojatno moja najbolja režija mog materijala, tj. materijal je dobro napisan - rekao je Tarantino.

25th Annual Critics Choice Awards - Press Room - Santa Monica | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Tarantinov deveti film bio je 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019.), a Tarantino planira svoju karijeru završiti s 10 filmova. Uskoro stiže i nastavak filma 'One Upon a Time in Hollywood', no režirat će ga David Fincher, a ne Taratino. Naime, kako je rekao, ideja da karijeru završi s nastavkom mu je bila 'neprivlačna'.

Ranije je planirao da mu posljednji film bude 'The Movie Critic', no rekao je da je projekt na kraju odbačen jer je bio previše sličan njegovom prethodnom radu.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

- Nisam bio baš uzbuđen zbog onoga što sam napisao dok sam bio u pretprodukciji, dijelom i zato što koristim vještine koje sam naučio iz filma 'Once Upon a Time in Hollywood' u smislu kako ćemo pretvoriti Los Angeles u Hollywood iz 1969. bez korištenja CGI-ja? - objasnio je.

- To je nešto što smo morali izvesti. Morali smo to postići. Nije bilo sigurno da to možemo učiniti. Bilo je previše slično prošlom projektu - rekao je.