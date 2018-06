Tarantino snima film o ubojici: Prepoznajete li likove na fotki?

Na Instagramu Leonarda DiCaprija (43) osvanula je prva fotografija sa snimanja filma 'Once Upon A Time' i skupila skoro 2 milijuna lajkova. Na fotku DiCaprio uz kameni zid pozira s glumačkim kolegom Bradom Pittom (54) koji su svojim do sada neviđenim 'stajlingom' već osvojili publiku.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Objavu dijeli Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) Lip 27, 2018 u 6:00 PDT

- Ovaj film će biti legendaran - komentirali su njihovi fanovi. Radnja se događa u Los Angelesu, godine 1960. kada je masovni ubojica Charles Manson s obitelji osnovao sektu koja je na kraju ubila glumicu Sharon Tate.

- DiCaprio i Pitt glume bivše zvijezde televizijske vestern-serije, Ricka Daltona i njegovog dvojnika Cliffa Bootha te kako se obojica muče pronaći posao u Hollywoodu. No, DiCaprijev lik ima poznatu susjedu, glumicu Sharon - opisao je redatelj filma Quentin Tarantino (55) koji nije htio otkriti puno detalja. Ubojstvo glumice 1969. izvršili su članovi obitelji Manson. Izboli su ju do smrti dok je bila trudna s filmskim redateljem Romanom Polanskim.

- Scenarij za ovaj film radim već pet godina. 1969. sam imao sedam godina i živio sam u Los Angelesu i jedva čekam vidjeti konačan proizvod, pogotovo u tako dinamičnom duetu kao što su njih dvoje - komentirao je Tarantino za Pitta i DiCaprija. Glumica Margot Robbie (27) utjelovit će lik Sharon Tate, a premijera filma najavljena je za 9. kolovoza 2019. godine.