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NOVI IZAZOV U KAMBODŽI

Tarantule u 'Asia Expressu' bi za neke mogle biti točka pucanja: 'Ja sam gotov, nema šanse!'

Piše 24sata,
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Tarantule u 'Asia Expressu' bi za neke mogle biti točka pucanja: 'Ja sam gotov, nema šanse!'
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Foto: rtl
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Večeras od 21.15 sati na RTL-u slijedi još jedna uzbudljiva epizoda showa 'Asia Express'!

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Natjecatelji još jedan dan provode u Kambodži. I dok ih oduševljavaju hrana, razgovori s lokalcima, prirodne ljepote i vlastiti uspjesi u zadacima, sve im teže pada pronalazak smještaja. Nakon budističkih hramova, obiteljskih imanja, kafića i šatora, jedan će tim, u nedostatku drugih opcija, svoj ležaj potražiti u – bolnici! No ni ondje im neće sve teći glatko...

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„Ne možemo ovako živjeti! Počet ću gristi ljude! Danas nisam raspoložena za preživljavanje, želim krevet!“ komentirat će jedna iziritirana kandidatkinja.

U isto vrijeme, Jokeri uživaju u svom imunitetu, hotelskom smještaju, Majinoj rođendanskoj večeri i emotivnom iznenađenju koji joj je pripremio Pino.

Foto: rtl

A da timovi baš nikad ne smiju odustati jer u 'Asia Expressu' nikad ne znaju što ih čeka iza ugla potvrdit će se još jednom u večerašnjoj epizodi. Naime, dva tima sasvim slučajno susrest će velikog obožavatelja showa iz Rumunjske koji će odmah biti spreman platiti im hotelske sobe i osigurati im prijevoz do idućeg odredišta!

„Ja sam prvo mislila da je neka šala! Kad ti se čini da je sve krenulo nizbrdo, nasmiješi ti se sreća!“ poručit će zadovoljno.

No za neke će ovaj dan u Kambodži itekako biti najstresniji dosad jer će se, ako žele osvojiti amulet, morati suočiti sa svojim najvećim strahovima!

Naime, današnje odredište za kandidate je tržnica Skun, koja je svoju svjetsku slavu zaradila upravo zbog tarantula. Neki turisti dolaze ih samo gledati, neki kupiti, a neki čak i pojesti. Bliski susret s njima čeka i timove 'Asia Expressa'.

Foto: rtl

„A gadosti moja. Idem umrijeti! Ja sam tu gotov, nema šanse. Zatvori mi oči!“, poručit će jedan natjecatelj kad dozna što je njegov idući zadatak.

No iznenađenjima tu nije kraj jer imuni Jokeri u svojim rukama imaju moć olakšati ili zagorčati život drugim timovima. Koga će pomaziti sreća, a tko će morati ići do svojih krajnjih granica?

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„Mislila sam da smo bliži s njima, ali možda sam se prevarila“, komentirat će razočarano članica jednog tima kad dozna da su joj Jokeri 'smjestili'.

Foto: rtl

Što sve čeka timove i za koga će tarantule biti prevelik zalogaj, u doslovnom smislu, pokazat će nova epizoda showa 'Asia Express' – večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda već je dostupna na platformi Voyo.

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