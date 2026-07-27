Lejla Filipović podjelila je detalje vjenčanja na društvenim mrežama
Tarik Filipović našao se u ulozi matičara na vjenčanju nećakinje
Nećakinja Lejle Filipović, Samra, udala se za svog partnera Uroša na ceremoniji održanoj u Crnoj Gori, Ponosna teta podijelila je na društvenim mrežama detalje s proslave, a njezin suprug, Tarik Filipović našao se u ulozi matičara.
Vjenčanje je organizirano u mjestu Kamenari, na samoj obali s pogledom na Boku kotorsku, a glumac Tarik Filipović oduševio je vođenjem ceremonije.
- Jučer smo imali predivnu svadbu - napisala je Lejla uz snimke i fotografije s događaja.
U jednoj od objava podijelila je i snimku na kojoj Samra prilazi partneru i matičaru. Uz nju je kratko napisala 'Tetkina ljepotica'.
Lejla se za proslavu odlučila za smeđu haljinu bez naramenica s naborima na dekolteu, a kombinaciju je upotpunila pletenom torbicom i zlatnim sandalama, dok Tarik se odlučio za plavo-bijelu prugastu košulju, bijele hlače te sive espadrile.
Inače, Mladenka Samra kći je Lejline sestre Đenane. Bivša Miss Hrvatske ima i sestru Amelu. Tri sestre rano su ostale bez oca, a odgojila ih je majka Fehma, s kojom su i danas iznimno povezane.
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