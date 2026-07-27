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U CRNOJ GORI

Tarik Filipović našao se u ulozi matičara na vjenčanju nećakinje

Piše Maša Mai Čigir,
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Tarik Filipović našao se u ulozi matičara na vjenčanju nećakinje
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Foto: screenshoot/Instagram
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Lejla Filipović podjelila je detalje vjenčanja na društvenim mrežama

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Nećakinja Lejle Filipović, Samra, udala se za svog partnera Uroša na ceremoniji održanoj u Crnoj Gori, Ponosna teta podijelila je na društvenim mrežama detalje s proslave, a njezin suprug, Tarik Filipović našao se u ulozi matičara.

Foto: screenshoot/Instagram

Vjenčanje je organizirano u mjestu Kamenari, na samoj obali s pogledom na Boku kotorsku, a glumac Tarik Filipović oduševio je vođenjem ceremonije.

- Jučer smo imali predivnu svadbu - napisala je Lejla uz snimke i fotografije s događaja.

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U jednoj od objava podijelila je i snimku na kojoj Samra prilazi partneru i matičaru. Uz nju je kratko napisala 'Tetkina ljepotica'.

Foto: screenshoot/Instagram

Lejla se za proslavu odlučila za smeđu haljinu bez naramenica s naborima na dekolteu, a kombinaciju je upotpunila pletenom torbicom i zlatnim sandalama, dok Tarik se odlučio za plavo-bijelu prugastu košulju, bijele hlače te sive espadrile.

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Inače, Mladenka Samra kći je Lejline sestre Đenane. Bivša Miss Hrvatske ima i sestru Amelu. Tri sestre rano su ostale bez oca, a odgojila ih je majka Fehma, s kojom su i danas iznimno povezane.

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