Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

Tarik Filipović za Cafe kao Alan Ford: Moja generacija je odrasla na tom stripu, čitao sam i ostale

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tarik Filipović za Cafe kao Alan Ford: Moja generacija je odrasla na tom stripu, čitao sam i ostale
9
Foto: LUKA DUBROJA/PROFIMEDIA/PRIVATNI ALBUM

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom TV programu, kinima, streamingu, sapunicama

Kako nam je rekao Tarik Filipović, ostvario je jednu od svojih velikih želja, glumio je u predstavi 'Alan Ford'. Ona je stigla na daske zagrebačkog Satiričkoga kazališta Kerempuh, a Tarik igra Sir Olivera.

- Moja generacija odrasla je na tom stripu, a čitao sam i ostale - rekao nam je glumac i otkrio zanimljive detalje o novom kvizu koji sprema s Joškom Lokasom. Bit će to, kaže nam, dosad najveći nagradni fond...

Foto: Luka Dubroja

Saznajte sve o seriji 'House Of Guinness', čiju je premijeru Netflix najavio za 25. rujna. To je mračna saga o pivu, moći i tajnama koja bi mogla vrlo brzo postati veliki hit. Zagrebačka Scenoteka priprema još jednu zabavnu predstavu, 'Kad penzići luduju', a premijera će biti 4. listopada. Riječ je o umirovljenicima koji se spremaju za plesno natjecanje...

SAMO UZ 24SATA Matej Đurđević pozirao nam je kao Luka Modrić: Iznimna je čast igrati živuću legendu...
Matej Đurđević pozirao nam je kao Luka Modrić: Iznimna je čast igrati živuću legendu...

Željen Klašterka u Krapini je na Festivalu kajkavske popevke predstavio novog pjevača, Indijca Manua...

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha
NEKADAŠNJE SEKS BOMBE

FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha

Serija 'Spasilačka služba' izvorno se prikazivala od 1989. do 1999. Glumačku ekipu su predvodili David Hasselhoff i Pamela Anderson, a sada se sprema i nova sezona koja će se emitirati na Foxu!
Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!
NOVI PROBLEMI

Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!

Na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura. Charles Pierce od kojeg se razvodi Ella Dvornik, presudom je dobio i pola kredita za otplaćivanje, baš kao i Ella...
Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...
IZNENADIO JU JE

Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...

Pjevačica je, kaže izvor, ostala potpuno zatečena, a suze radosnice bile su najbolji dokaz koliko ju je gesta dirnula. 'Filip je stvarno slušao njene želje i želio joj pokazati koliko je voli', dodao je izvor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025