Tarik Filipović za Cafe kao Alan Ford: Moja generacija je odrasla na tom stripu, čitao sam i ostale

Kako nam je rekao Tarik Filipović, ostvario je jednu od svojih velikih želja, glumio je u predstavi 'Alan Ford'. Ona je stigla na daske zagrebačkog Satiričkoga kazališta Kerempuh, a Tarik igra Sir Olivera.

- Moja generacija odrasla je na tom stripu, a čitao sam i ostale - rekao nam je glumac i otkrio zanimljive detalje o novom kvizu koji sprema s Joškom Lokasom. Bit će to, kaže nam, dosad najveći nagradni fond...

Foto: Luka Dubroja

Saznajte sve o seriji 'House Of Guinness', čiju je premijeru Netflix najavio za 25. rujna. To je mračna saga o pivu, moći i tajnama koja bi mogla vrlo brzo postati veliki hit. Zagrebačka Scenoteka priprema još jednu zabavnu predstavu, 'Kad penzići luduju', a premijera će biti 4. listopada. Riječ je o umirovljenicima koji se spremaju za plesno natjecanje...

Željen Klašterka u Krapini je na Festivalu kajkavske popevke predstavio novog pjevača, Indijca Manua...

Foto: PROMO