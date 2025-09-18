Obavijesti

Matej Đurđević pozirao nam je kao Luka Modrić: Iznimna je čast igrati živuću legendu...

Foto: Profimedia/Arhiva Večernjeg lista/Sandra Šimunović/PIXSELL

Predstavu 'Luka Modrić: Moja igra' režirala je Arija Rizvić, a glavna uloga pripala je Mateju Đurđeviću. Mladi glumac, rođen u Slavonskom Brodu, dobitnik Nagrade hrvatskoga glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina, priča nam kako je dobio ulogu te otkriva kako mu je u tome pomoglo što je kao klinac trenirao nogomet.

- Iznimna je čast, privilegij, ali i velika odgovornost, igrati živuću legendu, velikog Luku Modrića. Budući da sam navijač Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije, znao sam o Luki jako puno. Često sam gledao Luku uživo na Maksimiru... - rekao nam je, između ostalog, Đurđević.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Pogledali smo 'Chief of War', povijesnu seriju iz koje možete puno naučiti. Razgovarali smo i s Mirelom Priselac Remi, koja je nedavno objavila solo pjesmu 'Sloboda'. Otkrila je što za nju znači ta pjesma, zašto se zbog nje ošišala, ali i da ta prva solo pjesma ne znači da je s Elementalom prestala... U Vremeplovu smo se prisjetili velikog Vice Vukova.

Foto: Matija Fekeža

