Matej Đurđević pozirao nam je kao Luka Modrić: Iznimna je čast igrati živuću legendu...

Predstavu 'Luka Modrić: Moja igra' režirala je Arija Rizvić, a glavna uloga pripala je Mateju Đurđeviću. Mladi glumac, rođen u Slavonskom Brodu, dobitnik Nagrade hrvatskoga glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina, priča nam kako je dobio ulogu te otkriva kako mu je u tome pomoglo što je kao klinac trenirao nogomet.

- Iznimna je čast, privilegij, ali i velika odgovornost, igrati živuću legendu, velikog Luku Modrića. Budući da sam navijač Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije, znao sam o Luki jako puno. Često sam gledao Luku uživo na Maksimiru... - rekao nam je, između ostalog, Đurđević.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Foto: Matija Fekeža