'Tarik je jako pažljiv, a kad ode na plac uvijek dođe s cvijećem'

Televizijski voditelj i glumac Tarik Filipović (46) i njegova supruga Lejla (42) na Silvestrovo su proslavili 11. godišnjicu braka.

Lejla i Tarik upoznali su se 1998. kada se televizijski voditelj prvi put Tarik javio njenoj mami. Bilo je to kad je Lejla na skandalozan način izgubila titulu Miss Hrvatske. Drugi put sreli su se u prodavaonici cipela, a treći put u jednom kafiću. Svaki susret završio je tek usputnim pozdravom i osmijehom. Na tome je ostalo sve do 2005. godine, kad se konačno saznalo da su zajedno. Potom su se vjenčali u tajnosti na Silvestrovo 2007., a dva mjeseca poslije rodio im se sin Arman.

Foto: Instagram

- Kad Tarik ode na plac, uvijek se vrati s cvijećem. Jako je pažljiv, pamti datume, drži do godišnjica, proslava i to je jako lijepo. U ovih trinaest godina otkako smo zajedno uvijek me uspije iznenaditi, maštovit je kad treba nešto organizirat, maksimalno se daje, voli pomoći obitelji i prijateljima, veliki je emotivac - ispričala je Lejla za Story te dodala kako par nema običaj slaviti Valentinovo.

- Nekako nam je važnije da cijele godine pazimo jedno na drugo, a riječ je o malim znacima pažnje -zaključila je. Za jedne obljetnice braka TV voditelj priznao je kako je zaprosio Lejlu:

- Bilo je to na vjenčanju mog rođaka, kojem sam bio kum. Tijekom držanja govora u kojem sam mu poželio sve najljepše, zaprosio sam Lejlu i dobio pozitivan odgovor - prisjetio se voditelj.

Foto: Instagram

Sa sinovima Dinom i Armanom, Tarik ostvaruje i svoje dječje snove – sakuplja s njima sličice nogometaša, igra s njima Play Station i nasmijava ih svojim glumačkim vještinama. I ne krije da je Lejla upravo onakva žena kakvu je zamišljao uz sebe:

- Lejla ima osobine žena koje sam kao dijete gledao s divljenjem. Toplinu i ljudskost, a uz to je i veliki borac. A donekle je utjecala i na moj stil života. Nikad nisam bio problematičan, ali sam volio ulicu i kafiće više od boravka u kući. Lejla mi je dala ravnotežu - izjavio je Tarik jednom prilikom.