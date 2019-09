'Natjecatelj je udario glavom u zid jer je pao na prvom pitanju'

Danas se manje gleda televizija nego 2010., tehnologija se promijenila, ali je voditelj ostao isti, pa će nas i kroz osmu sezonu voditi Tarik Filipović (47). Na male ekrane 19. rujna vraća se popularni kvizaški show “Milijunaš”. Tariku su ljudi često znali govoriti da su s “Milijunašem” odrasli, a on tvrdi kako je tajna uspjeha kviza neka magija, koja je osvojila cijeli svijet.

- Imao sam sreću da sam bio dio hrvatske inačice. Vjerojatno i voditelj u svakoj zemlji daje svoj obol, tako da, recimo, u Njemačkoj uz genijalnoga Günthera Jaucha to ide godinama bez prestanka. Dobro, Njemačka je veće i zahtjevnije tržište, tako da... Ali evo, vratili smo se i mi. I prije nas je gledala ne samo Hrvatska nego cijela regija. Nadam se da ćemo ih uveseljavati u starom kvizaškom terminu, četvrtkom malo poslije 20 sati - rekao je Tarik.

Na stolac nasuprot njega kroz godine su mu dolazili svakakvi kandidati. I oni boljeg i lošijeg znanja, ali gotovo svima je bila zajednička mala trema. Tad je na scenu stupao Tarik, koji bi svojim šalama i komentarima, a nekad samo i pogledom, kandidatima olakšao nastup u showu. Ispričao nam je kako će se i u ovoj sezoni truditi opustiti ih ispred kamera.

- Pa ja se trudim i nadam se da uspije. Ponekad možda i ne, nekad nekog ne možete opustiti, ali stvarno se trudim. Ako ne mogu pomoći, barem da ne odmognem. Trudim se energijom, nekako ljudski. Rijetko se tko žalio u svim kvizovima koje sam vodio do sada, a vodio sam ih četiri - pojasnio je.

Naravno da je bilo puno smiješnih i zabavnih trenutaka snimajući emisiju, ali Tarik ima i neke koje posebno pamti.

- Bilo je tu puno anegdota, bilo je i nekih o kojima ne smijem pričati. Bio je tu čovjek koji je udario glavom u zid pa je ‘potegnuo’ ženu nakon što je ispao na prvom pitanju, kaže Tarik.

Rekao je da je zapamtio kandidate koji su otvarali pitanje za milijun kuna jer je i s njima imao smiješnih situacija.

- Pamtim mladoga gospodina koji je odgovarao za milijun kuna, a nije znao odgovor, Krešu Lilića, koji je rekao: ‘Ja to ne znan, ja ću to gađat’. A bilo je tu i šaljivih stvari koje su završile na YouTubeu, na žalost natjecatelja, ali evo, sve je to život i sve je to igra. Sami ste se prijavili - našalio se voditelj.

Jedina osvajačica milijuna u hrvatskoj inačici kviza je Mira Bičanić (47). Inače profesorica hrvatskog jezika 2003. je otvorila ono “glavno” pitanje. Tarik ju je tad zagrlio i dignuo u zrak od sreće.

- S Mirom sam ostao frend, jedno vrijeme smo se viđali, onako, po dogovoru, onda sretali sve rjeđe i rjeđe. Sretnem njezine učenike, kojima ona predaje, i kažu: ‘Pozdravila vas je naša profesorica’ - s osmijehom na licu priča Tarik.

U novoj sezoni priželjkuje ponovno osvajanje milijuna, a i ovog puta bi htio da to bude baš žena.

- Nadam se da ću podići nekoga tko će biti ženskog spola i tko će osvojiti milijun. I neće biti teži od 60 kilograma. Hrvatska kvizaška scena od zadnjeg ‘Milijunaša’ nije narasla nego nabujala do te mjere da imamo toliko kandidata koji realno mogu pretendirati na milijunski iznos da će tu biti svega i svačega - rekao je.

Tijekom snimanja novih epizoda Tarik je rekao da bi se i on prijavio za “Milijunaša” kad ne bi bio glumac i voditelj. Ipak, istaknuo je kako sad zna da to ipak nije za njega.

- Mislio sam da jako puno znam, sve dok nisam upoznao svoje ‘lovce’ u ‘Potjeri’ - pojasnio je nedavno.

Iako je danas jedan od omiljenih voditelja na TV ekranima, Tarik je rekao kako nije sanjao o voditeljskoj karijeri. Ipak, na poziv Maje Jurković i Laze Goluže otišao je na audiciju za “Milijunaš” i prošao… Ostalo je povijest.

- Zanimljivo, moj susjed, koji je igrom slučaja živio i u Americi, pokazivao mi je fotografije nekoliko mjeseci prije te audicije i govorio o američkoj verziji ‘Who Wants to Be a Millionaire’ i rekao mi kako taj kviz dolazi u Hrvatsku. ‘To je rođeno za tebe!’, govorio mi je…. Ma nije mi bilo na kraj pameti. No kad su me pozvali na audiciju, odmah sam mu se pohvalio, na što je on odgovorio: ‘Rekao sam ti, imao sam osjećaj, znao sam da ćeš proći’. I eto, prošao sam, nekako se u životu sve čudno, ali na kraju ipak posloži - govori Tarik.

Našalio se kako je nakon toga susjedu platio piće. U novoj sezoni studio je noviji, bolji nego što je bio prije i zato je Tarik uvjeren da su kandidati spremni osvajati milijune četvrtkom u 20.05 h, u starom kvizaškom terminu “Kviskoteke”.

