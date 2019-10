Tarikova čistačica Anica Jurilj osuđena je za krađu nakita

Sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu objavio je nepravomoćnu presudu Anici Jurilj, nekadašnjoj čistačici Tarika Filipovića i njegove supruge Lejle. Jurilj se na suđenju nije pojavila, kao ni supružnici Filipović.

Jurilj je kriva je jer je iz stana uzela i za sebe zadržala veću količinu nakita i dukata, čija se točna vrijednost ne zna, ali je svakako veća od 1000 kuna. Također, ukrala je 100 kanadskih dolara Lejlinoj majci Fahimi. Kazna je godinu dana uvjetno s rokom kušnje od tri godine. Kad presuda bude pravomoćna dužna je Tariku i Lejli vratiti iznos od 1 000, 01 kn, a Lejlinoj majci vratiti 1567 kn u roku od 15 dana.

- Nije bilo sporno da je nakit bio kod nje, već način na koji se našao kod optužene. Sud je njezinu obranu da joj je Tarik ubacio nakit u torbu ocijenio nevjerodostojnom i nije našao nijedan razlog, odnosno motiv, zašto bi Tarik i Lejla lagali, a iskaz okrivljene prije svega nije uvjerljiv, kao ni vjerodostojan. Uostalom, ona je potpisala potvrdu kod javnog bilježnika kojom je priznala krivnju i neuvjerljivo je da, kako je rekla, nije pročitala tu potvrdu koja je duga svega nekoliko redaka. Htjela je svojom obranom izbjeći kaznenu odgovornost. Sud jedino nije prihvatio Tarikovu i Lejlinu procjenu vrijednosti nakita jer nedostaju računi, certifikati, kutije... Stoga je to subjektivna procjena koja nije prihvaćena. Što se tiče olakotnih okolnosti, Jurilj ranije nije osuđivana, a otegotna je okolnost što je izigrala povjerenje osoba koje su joj osiguravale egzistenciju i taj način postupanja ukazuje na bezobzirnost. Oslobođena je plaćanja troškova suda jer nema prihoda - pojasnio je sudac.

Podsjećamo, na ročištu u rujnu Jurilj je rekla kako se 11. ožujka 2013. Tarik prema njoj neprimjereno ponašao te da je aludirao na seksualne radnje.

- Nakon toga on je u njezinu torbicu spustio nešto zlatnog nakita da umiri savjest i da izbjegne moguće loše posljedice za njegov privatni i poslovni život. Ona je s obitelji imala odnos pun povjerenja. Imala je ključ od kuće i mogla se okoristiti da je htjela. Sporno je i neživotno da od nje nakon spornog događaja nisu zatražili da im vrati ključ. Vratila im ga je tek nakon šest mjeseci - nizala je njezina odvjetnica argumente zbog kojih bi Jurilj trebalo osloboditi. Nakon incidenta, tvrdi, izašla je iz kuće.

- U tramvaju sam vidjela da mi je u torbi zlatnina. Kada sam došla do Dubrave samo sam se htjela riješiti tog zlata jer sam se osjećala poniženo. Došla sam do čovjeka od kojega inače kupujem duhan i pitala ga ima li nekoga da to uzme. On je našao čovjeka koji je to otkupio za 10.000 kuna - ispričala je Tarikova spremačica na sudu.

Obrana tvrdi da nije dokazano da je ukrala nakit te se pozvala na načelo in dubio pro reo, što znači da u slučaju sumnje treba presuditi u korist okrivljenog, i oslobode Anicu Jurilj.

Tužiteljica je u završnom govoru rekla kako je tijekom dokaznog postupka dokazano da je počinila nedjelo.

- Osim neosuđivanosti za okrivljenu ne vidim drugih olakotnih okolnosti. Štoviše, pokazala je izuzetnu drskost o bezobzirnost te upornost jer je dulje vrijeme uzimala manje količine nakita i novca kako bi ostala neotkrivena. Također ni u jednom trenutku nije iskazala žaljenje i kajanje iako je prodala nakit i novac zadržala za sebe. Stoga tražim bezuvjetnu kaznu zatvora- zaključila je tužiteljica.

